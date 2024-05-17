МИД Армении отметил позитивные изменения в армяно-азербайджанском процессе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о позитивных тенденциях в мирном процессе между Ереваном и Баку.

Соответствующее заявление было сделано на 133-й сессии комитета министров Совета Европы в Страсбурге.

«Следует отметить и позитивные сдвиги. В апреле Армения и Азербайджан наконец начали процесс делимитации», — приводит слова Мирзояна пресс-служба МИД Армении.

Министр также заявил, что Ереван выступает за достижение прочного мира на Южном Кавказе.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что между Баку и Ереваном остаются вопросы, вызывающие разногласия.