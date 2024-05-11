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МИД Азербайджана: между Баку и Ереваном остаются вопросы, вызывающие разногласия

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Между Баку и Ереваном остались вопросы, по которым существуют разногласия, заявили в МИД Азербайджана.
МИД Азербайджана: между Баку и Ереваном остаются вопросы, вызывающие разногласия
  • Gettyimages.ru

В ведомстве сообщили, что в Алма-Ате 10—11 мая прошли переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

«Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым всё ещё существуют разногласия», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Ранее сообщалось, что участники протестов в Ереване продолжают требовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Требования о срочной отставке армянского премьера прозвучали 9 мая во время митинга против односторонней делимитации границы с Азербайджаном.

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