МИД Азербайджана: между Баку и Ереваном остаются вопросы, вызывающие разногласия
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В ведомстве сообщили, что в Алма-Ате 10—11 мая прошли переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
«Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым всё ещё существуют разногласия», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
Ранее сообщалось, что участники протестов в Ереване продолжают требовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Требования о срочной отставке армянского премьера прозвучали 9 мая во время митинга против односторонней делимитации границы с Азербайджаном.