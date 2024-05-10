Протестующие в Ереване проводят шествия по улицам города

Участники протестов в Ереване продолжают требовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает РИА Новости.

В акции принимают участие как минимум несколько сотен протестующих.

Шествие во главе с лидером движения «Тавуш во имя Родины» архиепископом Багратом Галстаняном призвало студентов университетов присоединиться к ним.

Требования о срочной отставке армянского премьера прозвучали 9 мая во время митинга против односторонней делимитации границы с Азербайджаном.

Оппозиция заявила, что будет добиваться импичмента Пашиняна.