Протестующие в Ереване проводят шествия по улицам города
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости.
В акции принимают участие как минимум несколько сотен протестующих.
Шествие во главе с лидером движения «Тавуш во имя Родины» архиепископом Багратом Галстаняном призвало студентов университетов присоединиться к ним.
Требования о срочной отставке армянского премьера прозвучали 9 мая во время митинга против односторонней делимитации границы с Азербайджаном.
Оппозиция заявила, что будет добиваться импичмента Пашиняна.