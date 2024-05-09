Армянская оппозиция заявила, что будет добиваться импичмента Пашиняна
- РИА Новости
Об этом сообщает Sputnik Армения.
Архиепископ сообщил, что две оппозиционные парламентские фракции готовы начать процедуру импичмента. По его словам, для отстранения премьера в парламенте не хватает 20 голосов.
Ранее участники проходящего в центре Еревана многотысячного митинга против односторонней делимитации границы с Азербайджаном потребовали срочной отставки премьер-министра.
Начальник полиции Армении Арам Ованнисян призвал протестующих в Ереване воздержаться от противоправных действий, которые заставили бы власти применить силу.