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Армянская оппозиция заявила, что будет добиваться импичмента Пашиняна

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Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что будет добиваться импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.
Армянская оппозиция заявила, что будет добиваться импичмента Пашиняна
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Архиепископ сообщил, что две оппозиционные парламентские фракции готовы начать процедуру импичмента. По его словам, для отстранения премьера в парламенте не хватает 20 голосов.

Ранее участники проходящего в центре Еревана многотысячного митинга против односторонней делимитации границы с Азербайджаном потребовали срочной отставки премьер-министра.

Начальник полиции Армении Арам Ованнисян призвал протестующих в Ереване воздержаться от противоправных действий, которые заставили бы власти применить силу.

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