Сомнолог Ковальзон перечислил последствия недосыпа
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В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт заявил, что одним из рисков является синдром апноэ.
«Это очень распространённое явление, заболеванием оно не является, это состояние», — пояснил эксперт.
Как отметил Ковальзон, многие профессии требуют остроты ума, быстроты реакции, и недосып в таких случаях непозволителен.
«Если сотрудник не выспался как следует, он должен сам регулировать, понимать, если ситуация патовая, бороться с этим. Не выспался, приезжай, выпей кофе и работай. Если, например, человек многократно не спит ночами, ему противопоказано спать днём, то есть нужно весь день бодрствовать, и вечером он будет лучше засыпать», — сказал эксперт.
Ранее, как сообщало «Радио 1», специалисты Химкинской областной больницы дали рекомендации по эффективной борьбе с мигренью.