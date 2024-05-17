Сомнолог Ковальзон перечислил последствия недосыпа

Доктор биологических наук сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, какие последствия могут быть на фоне недосыпа.

В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт заявил, что одним из рисков является синдром апноэ.

«Это очень распространённое явление, заболеванием оно не является, это состояние», — пояснил эксперт.

Как отметил Ковальзон, многие профессии требуют остроты ума, быстроты реакции, и недосып в таких случаях непозволителен.

«Если сотрудник не выспался как следует, он должен сам регулировать, понимать, если ситуация патовая, бороться с этим. Не выспался, приезжай, выпей кофе и работай. Если, например, человек многократно не спит ночами, ему противопоказано спать днём, то есть нужно весь день бодрствовать, и вечером он будет лучше засыпать», — сказал эксперт.

Ранее, как сообщало «Радио 1», специалисты Химкинской областной больницы дали рекомендации по эффективной борьбе с мигренью.