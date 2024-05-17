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В РУСАДА призвали рассмотреть вопрос о соблюдении в американском спорте требований WADA

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова прокомментировала слова президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о том, что 90% американских спортсменов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса.
В РУСАДА призвали рассмотреть вопрос о соблюдении в американском спорте требований WADA
  • РИА Новости

«Мировая антидопинговая система должна быть справедливой для каждого спортсмена, независимо от того, какую страну он представляет. Но если дела в США обстоят именно так, то это повод для рассмотрения вопроса о соблюдении стандартов WADA и конвенции ЮНЕСКО», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Слова Баньки были связаны с ответом на обвинения USADA по делу китайских пловцов.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

Ранее Паунд обвинил США в попытках подорвать доверие к WADA.

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