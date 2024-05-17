RT в Telegram
Подпишись

Паунд обвинил США в попытках подорвать доверие к WADA

Короткая ссылка
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд обвинил США в попытках подорвать доверие к организации.
Паунд обвинил США в попытках подорвать доверие к WADA
  • РИА Новости

«От имени WADA хочу сказать, что испытываю отвращение к преднамеренной лжи, исходящей от USADA, в том числе к тому, что организация замалчивает случаи применения допинга в Китае. Это обвинение, лишённое какой-либо правды, преследует лишь одну цель — подорвать доверие к WADA во всём мире», — приводит слова Паунда ТАСС.

Он отметил, что USADA финансируется правительством США, которое в настоящее время находится в прохладных отношениях с правительством Китая.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

Ранее президент WADA Витольд Банька прокомментировал дело китайских пловцов, упомянув американских атлетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить