Паунд обвинил США в попытках подорвать доверие к WADA

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд обвинил США в попытках подорвать доверие к организации.

«От имени WADA хочу сказать, что испытываю отвращение к преднамеренной лжи, исходящей от USADA, в том числе к тому, что организация замалчивает случаи применения допинга в Китае. Это обвинение, лишённое какой-либо правды, преследует лишь одну цель — подорвать доверие к WADA во всём мире», — приводит слова Паунда ТАСС.

Он отметил, что USADA финансируется правительством США, которое в настоящее время находится в прохладных отношениях с правительством Китая.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

Ранее президент WADA Витольд Банька прокомментировал дело китайских пловцов, упомянув американских атлетов.