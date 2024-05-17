Автовокзалом «Красногвардейский» в Москве воспользовались 170 тысяч пассажиров

Автовокзал «Красногвардейский» в Москве принял около 170 тыс. пассажиров с момента открытия в декабре 2023 года.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«С запуском «Красногвардейского» мы полностью завершили обновление всей сети столичных автовокзалов по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что это главный транспортный хаб для отправления в южные регионы страны.

«На месте устаревшей маленькой автостанции появился комфортный современный автовокзал, который может принять по 4—5 тыс. пассажиров в день», — добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на маршруты Москвы выйдет 800 обновлённых электробусов в 2024 году.