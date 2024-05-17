Автовокзалом «Красногвардейский» в Москве воспользовались 170 тысяч пассажиров
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«С запуском «Красногвардейского» мы полностью завершили обновление всей сети столичных автовокзалов по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что это главный транспортный хаб для отправления в южные регионы страны.
«На месте устаревшей маленькой автостанции появился комфортный современный автовокзал, который может принять по 4—5 тыс. пассажиров в день», — добавил Ликсутов.
Ранее сообщалось, что на маршруты Москвы выйдет 800 обновлённых электробусов в 2024 году.