Кинолог Голубев рассказал, как помочь пострадавшей от догхантеров собаке

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как помочь собаке, если она пострадала от догхантеров.

«В этом случае только грамотные и оперативные действия хозяина могут спасти собаке жизнь. Без экстренной помощи гибель питомца неизбежна. При подозрении, что собака отравилась на улице, нужно незамедлительно обращаться за помощью в ветеринарную клинику», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, важно обучить питомца командам «Фу!», «Дай!» и «Нельзя!», а если он не знает или плохо выполняет такие команды, то лучше выгуливать питомца в наморднике.

Кроме того, желательно исключить из маршрута прогулок участки у свалок, за гаражами.

Ранее директор института кафедры ветеринарной медицины университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин рассказал подробности о диетических кормах для кошек и собак.