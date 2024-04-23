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Специалист Гламаздин высказался о диетических кормах для кошек и собак

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Директор института кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин рассказал подробности о диетических кормах для кошек и собак.
Специалист Гламаздин высказался о диетических кормах для кошек и собак
  • Gettyimages.ru

«Например, при болезни печени рекомендована белковая диета, которая способствует насыщению организма недостающими микроэлементами. При болезнях почек назначается бессолевая диета, ограничивающая хлориды, уровень белка и фосфора. Такой рацион включает рыбий жир, витамины и натуральные кусочки мяса или рыбы», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, также разработаны диеты для животных-аллергиков, плохо переносящих белок.

Как уточнил Гламаздин, само понятие «диетический» подразумевает, что такие корма менее сытные по сравнению со стандартными.

Ранее ветеринар, фелинолог Ангелина Сиротина посоветовала не гладить кошек против шерсти.

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