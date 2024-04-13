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Ветеринар Сиротина призвала не гладить кошек против шерсти

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Ветеринар, фелинолог Ангелина Сиротина посоветовала не гладить кошек против шерсти.
Ветеринар Сиротина призвала не гладить кошек против шерсти
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Движение против шерсти кошке, конечно, не нравится. Потому что волосы, шерстяной покров — они растут определённым образом, в определённом направлении. Когда мы кошку гладим, мы её приглаживаем, ей это очень нравится. Когда мы начинаем двигать руку в обратном направлении, это схоже с тем, когда кошка напугана, возбуждена или готовится к атаке, она всегда шерсть вздыбливает», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в результате у кошки срабатывают не очень позитивные рефлексы.

Как отметила Сиротина, кошка — это существо, которое не любит новшеств и изменений, всё новое её пугает.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко подчеркнул в беседе с RT, что клещи начинают проявлять свою активность, когда дневные температуры становятся выше нуля. Сейчас, по его мнению, самое лучшее время, чтобы заняться профилактикой укусов у собак и кошек.

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