Bloomberg: Путин пока не отвёл ни один танк — но уже получает дивиденды
США и Европа сообщили Владимиру Путину, что у него есть выбор: он может смягчить напряжённость вокруг Украины, если он хочет добиться прогресса в вопросе требований России по гарантиям безопасности. Как пишет Bloomberg, остаётся неясным, видит ли Путин ситуацию в таком же свете, однако кажущаяся нерешительность пока приносит дивиденды российскому президенту.
Как продолжает автор материала, в ходе переговоров российские дипломаты неоднократно подчёркивали, что они не пойдут на компромисс касательно ключевых требований России к НАТО, а именно требований запретить Украине и другим бывшим советским республикам вступать в ряды альянса и отвести силы НАТО на позиции, которые они занимали в 1997 году. Хотя альянс отверг эти требования, на заседании Совета Россия — НАТО представитель России заявил, что Москва ожидает письменные предложения от Соединённых Штатов и их союзников, прежде чем Путин решит, продолжать дискуссии или нет.
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