Марченко надеется, что игроки из НХЛ в скором времени смогут сыграть за сборную России

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко выразил надежду, что хоккеисты из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут сыграть за сборную России.

«Думаю, для всех русских ребят, кто сейчас находится в Северной Америке, было бы счастьем поехать поиграть за сборную России на любом турнире. Надеюсь, такая возможность у нас снова будет», — цитирует Марченко «Спорт-Экспресс».

До 2018 года на время проведения олимпиад сезон НХЛ приостанавливался с согласования лиги, владельцев клубов и профсоюза игроков.

Игры 2018 года в Пхёнчхане прошли без участия игроков НХЛ. Олимпиаду-2022 в Пекине хоккеисты из заокеанской лиги пропустили из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, что IIHF отстранила сборные России от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Гашек заявил, что никто не скучает по России на чемпионате мира по хоккею.