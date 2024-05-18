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Марченко надеется, что игроки из НХЛ в скором времени смогут сыграть за сборную России

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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко выразил надежду, что хоккеисты из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут сыграть за сборную России.
Марченко надеется, что игроки из НХЛ в скором времени смогут сыграть за сборную России
  • AP
  • © Mark Humphrey

«Думаю, для всех русских ребят, кто сейчас находится в Северной Америке, было бы счастьем поехать поиграть за сборную России на любом турнире. Надеюсь, такая возможность у нас снова будет», — цитирует Марченко «Спорт-Экспресс».

До 2018 года на время проведения олимпиад сезон НХЛ приостанавливался с согласования лиги, владельцев клубов и профсоюза игроков.

Игры 2018 года в Пхёнчхане прошли без участия игроков НХЛ. Олимпиаду-2022 в Пекине хоккеисты из заокеанской лиги пропустили из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, что IIHF отстранила сборные России от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Гашек заявил, что никто не скучает по России на чемпионате мира по хоккею.

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