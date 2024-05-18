Марченко уверен, что «Коламбус» выйдет в плей-офф НХЛ в следующем сезоне

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о шансах команды выйти в плей-офф НХЛ в следующем сезоне.

«Конечно, хочется выигрывать, в плей-офф попадать, за кубок биться, но и чтобы игровая практика была. Думаю, в следующем сезоне всё будет в порядке, и мы сможем попасть в плей-офф. А по поводу игровой практики — всё зависит от меня», — цитирует Кирилла Марченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Коламбус» в сезоне-2023/24 набрал 62 очка и расположился на восьмой строчке в Столичном дивизионе. Команда лишилась шансов на выход в плей-офф в текущем сезоне.

Ранее Марченко выразил надежду, что хоккеисты из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут сыграть за сборную России.