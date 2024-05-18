В Воронеже мужчину приговорили к работам за избиение подростка в маршрутке
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 8 месяцев с удержанием части заработка в доход государства», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» ч. 1 ст. 213 УК России («Хулиганство»).
Отмечается, что 4 августа 2023 года осуждённый обратил внимание на подростка в маршрутке, который, по его мнению, громко разговаривал по телефону. Из-за этого он причинил подростку телесные повреждения, повлёкшие лёгкий вред здоровью.
Ранее в Приморье прокуратура начала расследование уголовного дела по факту нападения на подростка.