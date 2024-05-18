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В Воронеже мужчину приговорили к работам за избиение подростка в маршрутке

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СУ СК России по Воронежской области заявило, что суд приговорил к 1 году 8 месяцам исправительных работ мужчину, напавшего на подростка в маршрутном такси в Воронеже.
В Воронеже мужчину приговорили к работам за избиение подростка в маршрутке
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 8 месяцев с удержанием части заработка в доход государства», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» ч. 1 ст. 213 УК России («Хулиганство»).

Отмечается, что 4 августа 2023 года осуждённый обратил внимание на подростка в маршрутке, который, по его мнению, громко разговаривал по телефону. Из-за этого он причинил подростку телесные повреждения, повлёкшие лёгкий вред здоровью.

Ранее в Приморье прокуратура начала расследование уголовного дела по факту нападения на подростка.

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