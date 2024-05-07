Прокуратура в Приморье начала расследование нападения на подростка

В Приморье прокуратура начала расследование уголовного дела по факту жестокого нападения на подростка.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По данным ведомства, предварительно установлено, что в ночь с 5 на 6 мая неизвестные избили 17-летнего подростка в районе остановки общественного транспорта «Севастопольская» в Артёме.

По имеющийся информации, в настоящий момент он в тяжёлом состоянии в лечебном учреждении.

Брат пострадавшего рассказал, что подростка перепутали с другим человеком.

Ранее под Пермью пассажир напал с ножом на попутчика.