Прокуратура в Приморье начала расследование нападения на подростка
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
По данным ведомства, предварительно установлено, что в ночь с 5 на 6 мая неизвестные избили 17-летнего подростка в районе остановки общественного транспорта «Севастопольская» в Артёме.
По имеющийся информации, в настоящий момент он в тяжёлом состоянии в лечебном учреждении.
Брат пострадавшего рассказал, что подростка перепутали с другим человеком.
Ранее под Пермью пассажир напал с ножом на попутчика.