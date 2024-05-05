Под Пермью пассажир напал с ножом на попутчика
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Об этом сообщает центральное межрегиональное управление на транспорте СКР.
«В момент следования состава в границах Пермского края подозреваемый, используя в качестве орудия преступления нож, нанес им около десяти ударов в различные части тела 25-летнему жителю Красноярского края», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее уголовное дело возбудили после нападения боевиков на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии.