В КЧР возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции

Уголовное дело возбуждено после нападения боевиков на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии, сообщает Следственный комитет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 3 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов)», — говорится в заявлении СК.

По информации МВД, для координации работы правоохранительных органов на место происшествия прибыли начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин и министр внутренних дел по КЧР полковник полиции Владимир Нефедов.

На месте происшествия нашли несколько самодельных взрывных устройств. Работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Пострадавшие сотрудники госпитализированы.

Вечером 28 апреля в Карачаево-Черкесии на наряд ДПС, который дежурил в посёлке Мара-Аягъы, было совершено нападение: пятеро злоумышленников подъехали к силовикам на машине, бросили в их сторону взрывное устройство и начали стрелять.

Все нападавшие уничтожены на месте, на одном из них во время боя сработало взрывное устройство. Двое полицейских погибли, ещё четверо силовиков ранены.