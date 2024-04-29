МВД: пятеро напавших на наряд ДПС в КЧР уничтожены на месте
Сообщение о нападении поступило вечером 28 апреля в 23:20. Нападению подвергся наряд ДПС, дежуривший в посёлке Мара Аягъы Карачаевского района.
«Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство», — говорится в заявлении МВД.
Погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области. Ранения получили двое сотрудников ДПС, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области.