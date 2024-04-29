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МВД: пятеро напавших на наряд ДПС в КЧР уничтожены на месте

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Пятеро напавших на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии были уничтожены на месте, сообщает региональное управление МВД. Как отмечает полиция, злоумышленники приблизились к посту на машине, бросили в сторону полицейских устройство и открыли огонь из автоматического оружия.

Сообщение о нападении поступило вечером 28 апреля в 23:20. Нападению подвергся наряд ДПС, дежуривший в посёлке Мара Аягъы Карачаевского района.

«Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство», — говорится в заявлении МВД.

Погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области. Ранения получили двое сотрудников ДПС, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области.

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