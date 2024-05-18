Агент Педро заявил, что решение об отъезде в сборную Бразилии будет принимать «Зенит»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Педро, прокомментировал вызов своего клиента в сборную Бразилии U20.

«Педро поедет в сборную сразу после Суперфинала? Решение принимает «Зенит». Это зависит от клуба. У Педро есть контракт», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Сборы национальной команды Бразилии U20 пройдут с 3 по 11 июня. Суперфинал между «Зенитом» и «Балтикой» в рамках Кубка России состоится 2-го числа в Москве.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет продлить контракт с Михаилом Кержаковым.