«Чемпионат»: «Зенит» хочет продлить контракт с Михаилом Кержаковым

«Зенит» заинтересован в продлении контракта голкипера Михаила Кержакова ещё на один сезон.

«В случае ухода Михаила клубу придётся экстренно заходить на рынок вратарей, а вариантов, заведомо сильнее Кержакова, особо нет», — сообщил источник «Чемпионату».

В нынешнем сезоне 37-летний Кержаков провёл 23 матча, десять из которых сыграл «на ноль», а в остальных пропустил 19 мячей. Его контракт истекает летом 2024-го.

Ранее сообщалось, что в «Зените» не рассматривают кандидатуру Евгения Латышонка.