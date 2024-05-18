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«Чемпионат»: «Зенит» хочет продлить контракт с Михаилом Кержаковым

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«Зенит» заинтересован в продлении контракта голкипера Михаила Кержакова ещё на один сезон.
«Чемпионат»: «Зенит» хочет продлить контракт с Михаилом Кержаковым
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В случае ухода Михаила клубу придётся экстренно заходить на рынок вратарей, а вариантов, заведомо сильнее Кержакова, особо нет», — сообщил источник «Чемпионату».

В нынешнем сезоне 37-летний Кержаков провёл 23 матча, десять из которых сыграл «на ноль», а в остальных пропустил 19 мячей. Его контракт истекает летом 2024-го.

Ранее сообщалось, что в «Зените» не рассматривают кандидатуру Евгения Латышонка.

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