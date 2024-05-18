Махачев объяснил, почему многие успешные бойцы родом из Дагестана

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал об успешности бойцов из Дагестана.

«Первое и самое главное — это конкуренция внутри залов. Знаете, в Дагестане все залы для борьбы переполнены. В них тренируются больше сотни человек. Кроме того, у нас есть множество примеров успешных спортсменов, олимпийских чемпионов. Дети смотрят и тоже хотят стать чемпионами», — заявил Махачев в интервью Pound4Pound.

Махачев подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Топурия допустил бой с Махачевым в будущем.