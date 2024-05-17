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Топурия допустил бой с Махачевым в будущем

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Чемпион UFC в полулёгком весе грузин Илия Топурия высказался о поединке с россиянином и обладателем пояса в лёгком весе Исламом Махачевым.
Топурия допустил бой с Махачевым в будущем
  • Gettyimages.ru

«Бой против Махачева? Возможно, в будущем. Быть может, если Ислам продолжит защищать пояс, если он будет становиться всё более крутым бойцом, тогда однажды мы встретимся в октагоне. Но на данный момент Ислама нет в моём списке», — цитирует Топурию Sportskeeda.

Напомним, что Топурия победил австралийца Александера Волкановски на турнире UFC 298 в США и стал обладателем пояса. Бой завершился нокаутом во втором раунде. На счету бойца 15 побед в 15 поединках.

Махачев проведёт следующий бой с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев прокомментировал возможный поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

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