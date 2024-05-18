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Разработчик БПЛА Supercam S350M заявил об усовершенствовании беспилотника

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Официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» заявил об усовершенствовании беспилотника Supercam S350M.
Разработчик БПЛА Supercam S350M заявил об усовершенствовании беспилотника
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом представитель заявил ТАСС.

По его словам, модернизированной версии дрона снизили взлётную массу, увеличили время полёта, а также повысили устойчивость к воздействию средств РЭБ. Вместе с этим было увеличено количество частотных каналов радиолинии.

«Кроме того, изображение, получаемое с камер, стало ещё более чётким и неискажённым вибрациями, то есть улучшена работа оптико-электронных систем в части гирокомпенсации», — заявили в организации.

В зоне СВО данные БПЛА выполняют функции разведки и наведения.

Ранее Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчётов разведывательных БПЛА ZALA в Херсонской области.

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