Разработчик БПЛА Supercam S350M заявил об усовершенствовании беспилотника

Официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» заявил об усовершенствовании беспилотника Supercam S350M.

Об этом представитель заявил ТАСС.

По его словам, модернизированной версии дрона снизили взлётную массу, увеличили время полёта, а также повысили устойчивость к воздействию средств РЭБ. Вместе с этим было увеличено количество частотных каналов радиолинии.

«Кроме того, изображение, получаемое с камер, стало ещё более чётким и неискажённым вибрациями, то есть улучшена работа оптико-электронных систем в части гирокомпенсации», — заявили в организации.

В зоне СВО данные БПЛА выполняют функции разведки и наведения.

Ранее Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчётов разведывательных БПЛА ZALA в Херсонской области.