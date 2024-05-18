Разработчик БПЛА Supercam S350M заявил об усовершенствовании беспилотника
- РИА Новости
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Об этом представитель заявил ТАСС.
По его словам, модернизированной версии дрона снизили взлётную массу, увеличили время полёта, а также повысили устойчивость к воздействию средств РЭБ. Вместе с этим было увеличено количество частотных каналов радиолинии.
«Кроме того, изображение, получаемое с камер, стало ещё более чётким и неискажённым вибрациями, то есть улучшена работа оптико-электронных систем в части гирокомпенсации», — заявили в организации.
В зоне СВО данные БПЛА выполняют функции разведки и наведения.
Ранее Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчётов разведывательных БПЛА ZALA в Херсонской области.