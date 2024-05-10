Работа на высоте: как российские разведывательные дроны ZALA помогают выполнять задачи в зоне СВО

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчётов разведывательных БПЛА ZALA в Херсонской области. Операторы помогли военнослужащим обнаружить и уничтожить плавсредства и пехоту ВСУ, пытавшуюся форсировать Днепр. Как правило, после успешной воздушной разведки удары по целям украинских боевиков наносят дальнобойная артиллерия и беспилотники «Ланцет». В настоящее время в зоне СВО применяется разведывательная модель Z-16, которая способна находиться в воздухе более четырёх часов. По мнению экспертов, подобная техника позволяет организовать постоянное наблюдение за местностью и выявлять замаскированные объекты ВСУ.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевого применения разведывательных беспилотников ZALA в Херсонской области. Расчёт беспилотника гвардейского соединения ВДВ своевременно обнаружил группу украинских боевиков, намеревавшихся переправиться через Днепр.

«Десантники обнаружили плавсредства ВСУ, совершающие очередную безуспешную попытку форсировать реку, а также пехоту ВСУ, укрывшуюся в развалинах домов на противоположном берегу», — говорится на сайте ведомства.

Координаты позиций противника были переданы расчётам дальнобойной ствольной артиллерии, которые оперативно нанесли удар и сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр.

Согласно информации Минобороны РФ, беспилотник ZALA предназначен для воздушной разведки в глубине вражеской обороны на высоте нескольких сотен метров.

Боевая работа расчёта БПЛА Zala у реки Днепр

«Мощный двигатель и современная система контроля позволяют работать беспилотнику даже в непогоду. Камера высокого разрешения помогает обнаружить замаскированные позиции и вооружение противника, скопление его пехоты и плавсредств», — рассказали в пресс-службе министерства.

Современные боестолкновения уже невозможны без беспилотников, констатировали в Минобороны. Дроны помогают вести разведку без угрозы для операторов. Также с помощью БПЛА проводится корректировка огня артиллерии.

«Специалисты Минобороны постоянно совершенствуют технику, для того чтобы она не подвергалась воздействию сил радиоэлектронной борьбы противника», — добавили в пресс-службе.

«Незаменимое средство»

Беспилотники ZALA производит российская компания ZALA Aero Group (входит в концерн «Калашников»). Как говорится в материалах Минобороны РФ, военнослужащие ценят этот аппарат за высокую технологичность, устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), максимальную простоту в обслуживании и значительное время полёта.

Важной особенностью этого БПЛА является электродвигатель. Он не выделяет тепло, что существенность снижает возможность обнаружения дрона противником.

«Беспилотник в считаные секунды понимается на высоту нескольких сотен метров и уходит в сторону позиций боевиков. Управляет воздушным судном оператор, который находится на расстоянии десятков километров от беспилотника», — рассказали в ведомстве.

Там указали, что с помощью этой техники российские военнослужащие регулярно фиксируют попытки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника закрепиться на островах в дельте Днепра и переправиться на левый берег.

Контроль за островами в Херсонской области осуществляют подразделения морской пехоты Северного флота. Чтобы своевременно раскрывать замыслы противника и не допускать высадки десанта, они выставляют посты боевого охранения. В этой работе «чёрным беретам» помогают расчёты БПЛА ZALA, информируя их об окружающей обстановке.

Операторы дронов ZALA также повышают осведомлённость артиллеристов. По данным Минобороны, главным образом они работают в связке с подразделениями, которые оснащены крупнокалиберными буксируемыми орудиями 2А36 «Гиацинт-Б», способными вести стрельбу на дальность 20 км и более. На Херсонском направлении это орудие применяют бойцы ВДВ из состава группировки войск «Днепр».

В зоне СВО БПЛА ZALA поставляют ценную информацию расчётам ударных дронов «Ланцет», также разработанных Zala Aero Group. Целями этих беспилотников часто становятся самоходные и буксируемые артиллерийские установки, радиолокационные станции, танки и другая бронетехника.

Как говорится в материалах Минобороны РФ, расчёты разведывательных беспилотников ZALA умело корректируют заход «Ланцетов» на цели и фиксируют результат ударов.

Боевое применение БПЛА Zala Aero Group подразделением группировки «Восток»

«Беспилотники активно применяются с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня, а также наведения и фиксации поражения бронетехники ВСУ барражирующими боеприпасами «Ланцет», — подчеркнули в ведомстве.

В конце апреля Минобороны опубликовало данные об успешном взаимодействии расчётов ZALA и «Ланцетов» при уничтожении очередного танка Abrams ВСУ на Авдеевском направлении.

Как рассказал журналистам командир взвода специального назначения с позывным Игла, охота за танком заняла три дня. Всё это время, несмотря на работу систем РЭБ ВСУ, в воздухе постоянно находились дроны ZALA.

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«Приходилось очень много летать, наблюдать. Abrams никогда не находился на одном месте, постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку… В день боевого применения мы очень рано вылетели, нашли цель. Зашли на цель по ветру и попали, к счастью. Наша работа хоть была долгой и кропотливой, но принесла результат», — пояснил военный.

В начале мая МО РФ сообщило, что грамотная работа операторов ZALA и «Ланцета» бригады морской пехоты группировки войск «Восток» позволила поразить американскую гаубицу М777 и немецкий танк Leopard.

Как говорится в Telegram-канале Zala Aero Group, за первые три месяца текущего года «количество открыто опубликованных применений барражирующих боеприпасов «Ланцет» превышает 150 эпизодов», а общее число с начала СВО достигает 1,5 тыс. Такие цифры компания приводит со ссылкой на российское экспертное сообщество LostArmour, которое занимается подсчётом потерь военной техники в ходе спецоперации.

«Изделия 51 и 52 (модификации. — RT) совместно с беспилотниками-разведчиками Zala активно применяются в зоне специальной военной операции вдоль всей линии боевого столкновения — от группы «Днепр» в Херсонской области до недавно созданной группы «Север», действующей на границе России в Белгородской, Курской и Брянской областях», — отметили в Zala Aero Group.

«Наносить чувствительные удары»

По информации разработчика, из семейства ZALA в зоне СВО применяется разведывательный беспилотник Z-16. Он выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» и стал наиболее популярным в линейке продукции предприятия.

Разведывательный дрон запускается с пневматической установки. Его максимальная масса составляет 10,5 кг, время полёта — более 4 ч, дальность связи превышает 75 км.

Грузоподъёмность Z-16 даёт возможность устанавливать на его борту дополнительное оборудование «для комплексного анализа подстилающей поверхности». Оператор БПЛА получает детализированное видеоизображение в режиме реального времени.

Характеристики Z-16 от разработчика

© ZALA AERO GROUP

К преимуществам дрона Zala Aero Group относит интеллектуальный навигационный и коммуникационный модуль, устойчивость к радиопомехам, малошумность, низкую эффективную поверхность рассеяния (ЭПР). Кроме того, беспилотник оснащается системой «поиска и идентификации объектов с режимом выбора приоритетных целей».

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«Модель может быть оснащена видеокамерой и тепловизором высокого разрешения, одновременно выполнять высокоточную аэрофотосъёмку, работает как ретранслятор, определяет объекты и координаты наблюдения, осуществляет сбор, обработку и накопление информации», — говорится на сайте Zala Aero Group.

Более широкие возможности имеет модификация БПЛА под наименованием ZALA Z-16-5G. Беспилотник оснащён гибридной силовой установкой, которая обеспечивает гарантированное время полёта продолжительностью более 12 ч. В результате БПЛА способен выполнять задачи на удалении до 1 тыс. км от точки старта.

Ещё одним разведывательным БПЛА разработки Zala Aero Group является модель Z-20. Беспилотник способен находиться в воздухе более 6 ч и действовать на удалении более 100 км от оператора.

Как отметил в беседе с RT генеральный директор КБ «АвиаНовации» кандидат технических наук Сергей Товкач, Zala Aero Group добился выдающихся результатов в создании боевых беспилотников. Их широкое применение в зоне СВО позволяет проводить эффективную разведку на десятки километров и оперативно наносить противнику поражение, в том числе с применением «Ланцетов».

«Самолётные беспилотники Zala Aero Group показали себя простым и надёжным средством разведки. Аэродинамическая схема и весьма мощные силовые установки позволяют достаточно долго вести наблюдение. Если их последовательно запускать в воздух, то можно организовать круглосуточную разведку местности», — пояснил Товкач.

Как отметил в разговоре с RT руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, применение беспилотников Zala Aero Group позволяет «наносить чувствительные удары» по ВСУ. По его словам, с учётом уже полученного опыта можно ожидать, что в ближайшее время подразделения ВС РФ будут оснащаться дронами, имеющими более высокую автономность и грузоподъёмность.

«СВО хорошо показала, насколько важны разведывательные БПЛА для постоянного мониторинга местности, вскрытия замаскированных позиций и выслеживания отдельных целей вроде западных РСЗО, танков и самоходок. Работа по совершенствованию такой беспилотной техники будет продолжаться», — уверен Кондратьев.