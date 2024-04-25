«В условиях боевого применения»: как концерн «Калашников» совершенствует дроны для бойцов СВО

Концерн «Калашников» показал специалистам Минобороны России новейшие беспилотники «Каракурт» и СКАТ 350 М. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «Каракурт» является мини-разведывательным БПЛА с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. СКАТ 350 М предназначен для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. Также концерн производит ударные беспилотники «Куб» и «Ланцет», которые продемонстрировали высокую эффективность в зоне СВО. Как отмечают эксперты, «Калашников» постоянно увеличивает возможности своих дронов, повышая их дальность, автономность и защищённость от средств противодействия противника.

Концерн «Калашников» (входит в «Ростех») продемонстрировал специалистам Минобороны России новейшие разведывательные беспилотники «Каракурт» и СКАТ 350 М. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Каракурт» является мини-разведывательным БПЛА с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Особенность дрона-разведчика — манёвренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера. СКАТ 350 М предназначен для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и ИК диапазонах. Аппарат прекрасно проявил себя в условиях боевого применения в зоне СВО», — говорится на сайте «Калашникова».

Также офицеры Минобороны РФ ознакомились с системой подъёма аппаратуры «Квазимачта». Данное изделие обеспечивает высокоскоростной обмен данных с наземной станцией информации (НСУ) по кабелю электропитания.

«Платформа способна работать в режиме радиомолчания, время полёта — не менее 24 часов. Кроме того, есть возможность выноса НСУ и оператора от точки висения БПЛА на 500 метров», — заявили в концерне.

«В режиме реального времени»

В структуре «Калашникова» за производство БПЛА отвечают Ижевские беспилотные системы (ИжБС). В 2024 году они увеличат выпуск дронов в 10 раз. Наряду с этим коллектив предприятия планирует повышать прочность и надёжность конструкции аппаратов.

«Рост объёмов производства «ИжБС» стал возможен благодаря введению в эксплуатацию нового производственного цеха площадью 5800 кв. м. и созданию 360 дополнительных рабочих мест… ИжБС в срок выполняет ГОЗ (гособоронзаказ. — RT), имеет замкнутый цикл производства и свою испытательную базу, что позволяет оперативно проводить испытания новых образцов ВВТ (вооружения и военной техники. — RT)», — сообщается в материалах концерна.

Как полагают опрошенные RT эксперты, «Калашников» добился больших успехов в разработке военных беспилотников. Дроны концерна успешно применяются на линии боевого соприкосновения (ЛБС) для выявления объектов противника и их поражения.

«Концерн «Калашников» глубоко проанализировал опыт применения БПЛА в зоне СВО, в том числе дронов противника, и создал несколько действительно эффективных аппаратов. Например, «Каракурт» важен для обеспечения разведки на ближних дистанциях и замещения переделанных китайских коптеров, которые сейчас используются для этой задачи. «Квазимачта» — это дрон с кабелем, по которому подаётся электропитание. Такой аппарат необходим для наблюдения и ретрансляции», — сказал в комментарии RT генеральный директор КБ «АвиаНовации» кандидат технических наук Сергей Товкач.

Как отметил Товкач, высокими возможностями обладает БПЛА СКАТ 350 М, который является модернизированной версией беспилотника Supercam 350. Дрон получил улучшенные аэродинамические свойства и обновлённый комплекс средств наземного управления.

СКАТ 350 М развивает скорость до 120 км/ч, рабочая высота полёта составляет от 300 м до 2 км, радиус действия — 70—100 км, время полёта — четыре часа. Дрон запускается с помощью эластичной или пневматической катапульты.

По информации концерна, бортовое оборудование СКАТ 350 М позволяет осуществлять воздушное наблюдение в оптическом и инфракрасных диапазонах. Усовершенствованный БПЛА «эффективно используется подразделениями Росгвардии в зоне СВО».

«Несмотря на относительно недавний опыт эксплуатации новинки от «Калашникова», беспилотник положительно зарекомендовал себя в первую очередь в зоне проведения СВО. Отметим, что СКАТ 350 М эффективно используется подразделениями Росгвардии: с его помощью были обнаружены и ликвидированы объекты ВСУ, в частности, РСЗУ RM-70 Vampire и склад ГСМ (горюче-смазочных материалов)», — сообщили ранее в пресс-службе концерна.

Наряду со СКАТ 350 М российские подразделения продолжают получать Supercam 350. Этот БПЛА используется в зоне СВО подразделениями Минобороны. В апреле военное ведомство опубликовало кадры применения дрона разведчиками гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка на Запорожском направлении.

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С помощью Supercam 350 военнослужащие обнаружили передвижение бронетранспортёра иностранного производства. После этого вражеская машина была поражена противотанковым ракетным комплексом «Фагот».

«Десантник-корректировщик немедленно передал координаты цели расчёту ПТРК, которые метким пуском управляемой ракеты уничтожили бронетранспортёр ВСУ, не позволив противнику провести ротацию личного состава», — рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, Supercam 350 имеет высокую степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Беспилотник обеспечивает наведение артиллерийских орудий, РСЗО и миномётов на гаубицы, бронетехнику, полевые фортификации и командные пункты ВСУ.

«Летает на высоте около 2 км, поэтому его сложно обнаружить. Собранные данные в режиме реального времени передаются на этот пункт управления. Поэтому противник прекрасно понимает возможности Supercam и ведёт за ними настоящую охоту», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Дальность и автономность

Также на ЛБС широко применяются ударные БПЛА разработки компании Zala Aero Group, которая входит в состав «Калашникова». Одним из самых эффективных таких дронов является «Куб». Этот аппарат запускается с катапульты и способен поражать цели на дистанции свыше 50 км.

Беспилотник является носителем полезной нагрузки массой 3 кг. Координаты вражеских целей задаются вручную или по изображению с системы наведения. «Куб» способен находится в воздухе 30 минут и развивать скорость от 130 км/ч.

Ещё одно детище Zala Aero Group — семейство БПЛА «Ланцет» с телевизионным каналом наведения. Беспилотники изготавливаются из пластика и композитных материалов. Полёт осуществляется на электродвигателях. Электрические моторы снижают акустическую заметность и позволяют дрону находится в воздухе 40 минут в диапазоне скоростей 80—110 км/ч.

«Под названием «Ланцет» были представлены две версии ударного беспилотника. Аппараты «Ланцет-1» и «Ланцет-3» обладают одинаковым планером и схожи по некоторым внутренним системам. При этом они отличаются продолжительностью полёта и массой боевой части. У «Ланцета-3» время полёта — 40 минут, а масса полезной нагрузки — 3 кг», — говорится в материалах «Ростеха».

Новейшей модификацией БПЛА является так называемое «Изделие-53» (Z-53). Модернизированный аппарат получил усовершенствованную конструкцию крыла и более мощную боевую часть массой 5 кг. Запуск обновлённого «Ланцета» осуществляется из транспортно-пускового контейнера.

В июле прошлого года главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что основными преимуществами нового поколения «Ланцета» являются простота применения, автономный режим выбора цели и почти полная защищённость от средств противодействия противника.

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В комментарии RT руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев заявил, что модернизация «Ланцета» привела к существенному улучшению его ключевых характеристик.

«Модернизация «Ланцета» — это увеличение дальности действия, массы боевой части и автономности. Если мы говорим про автономность, то она означает минимизацию участия оператора в управлении дроном и наведении на конкретную цель. Этого удалось достичь благодаря интеграции в беспилотник технологий машинного зрения. «Ланцет» — достаточно недорогой и эффективный для ударов почти по всем типам целей, включая танки и средства ПВО», — пояснил Кондратьев.

По мнению эксперта, «Калашников» будет продолжать совершенствовать беспилотные аппараты и наращивать их производство. Аналогичной точки зрения придерживается Сергей Товкач. По его словам, конструкторский коллектив концерна продемонстрировал способность в короткие сроки повышать возможности своих дронов.

«Спецоперация требует от российских разработчиков БПЛА постоянно вносить изменения в свою продукцию и создавать новые образцы. На мой взгляд, предприятия, входящие в «Калашников», достойно справляются с этой задачей», — подытожил Товкач.