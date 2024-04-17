«Передовой опыт»: как ведётся инженерная подготовка российских военнослужащих

Минобороны РФ сообщило об интеграции опыта СВО в программу инженерной подготовки военнослужащих Восточного военного округа. Сейчас солдаты под руководством инструкторов с боевым опытом осваивают навыки обращения со взрывными устройствами и способы разминирования. Ещё один важный элемент инженерной подготовки — обучение обустройству полевых фортификаций. Как отмечают эксперты, знание инженерного ремесла позволяет военнослужащим действовать неожиданно для противника.

Бойцы Восточного военного округа (ВВО) осваивают методы обнаружения и обезвреживания мин-ловушек, самодельных взрывных устройств (ВУ) и замаскированных растяжек. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ.

«Военнослужащие осваивают действия при обнаружении установленных противотанковых и противопехотных мин с использованием комплектов разминирования», — сообщает пресс-служба ВВО.

Отмечается, что бойцов обучают проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях (МВЗ) и самим создавать их. Свой опыт военнослужащим передают ветераны боевых действий, в том числе участники СВО.

«При проведении занятий военнослужащих разделили на две группы: первая отрабатывала минирование участка местности, в задачу второй входило обнаружение и обезвреживание взрывных устройств», — заявили в пресс-службе ВВО.

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В Восточном военном округе регулярно проводятся занятия по инженерной подготовке с учётом опыта СВО и под руководством инструкторов, получивших реальный опыт боевых действий. Новобранцев обучают обращению со взрывчатыми устройствами, в том числе нестандартным способам их применения.

«Инженерная подготовка — один из наиболее важных предметов, основная цель — обучить личный состав приёмам и способам выполнения задач инженерного обеспечения», — рассказали в Минобороны РФ.

В беседе с RT военный эксперт Александр Широкорад заявил, что в современных вооружённых конфликтах пехотинец не может обходиться без базовых знаний в сапёрном деле.

«У нашей армии богатый опыт разминирования не только в СВО, но и в Сирии и других горячих точках. С минированием — такая же ситуация. Сапёрное дело — это целый комплекс знаний и практических навыков. Конечно, их все нельзя передать добровольцу и мобилизованному, но дать инженерную базу за несколько дней или недель вполне реально. Этим как раз и занимаются инструкторы, вернувшиеся из зоны спецоперации», — отметил Широкорад.

Как пояснил эксперт, новобранцев обучают наиболее простым и эффективным способам разминирования и установки боеприпасов для защиты подходов к позициям.

Инженерная подготовка в одном из подразделений Восточного военного округа

© Минобороны РФ

«Реальность современных вооружённых конфликтов состоит в том, что боец может даже ни разу не выстрелить из автомата, но наткнуться или, не дай Бог, подорваться на мине. Такая опасность подстерегает военнослужащих не только на передовой, но и в тылу, где осталось много минных полей и неразорвавшихся боеприпасов. При этом им самим нужно уметь минировать — устанавливать различные типы ВУ и противотанковые мины», — подчеркнул Широкорад.

Аналогичной точки зрения придерживается ветеран СВО с позывным Ковальски. В разговоре с RT он отметил, что на современном театре военных действий бойцу критически важно овладеть базовыми навыками обращения с боеприпасами и прокладывания пути через потенциально заминированный участок местности.

По словам ветерана, согласно действующим армейским нормативам, военнослужащий должен уметь применять сапёрную кошку, бросая её на 20 и более метров вперёд.

«Кошка — простой, но крайне необходимый инструмент, выполняющий функцию трала. Главным образом она помогает снимать растяжки. Штатное изделие легко складывается и удобно в переноске, но при тралении может сильно цепляться за траву — в таком случае в зоне СВО применяется так называемая ёлочка.

После броска военнослужащий должен лечь, чтобы избежать последствий возможного взрыва, и оставаться в таком положении до завершения траления. Наряду с этим сапёрной кошкой можно работать точечно — подцепляя нажимные мины или подозрительные предметы, говорит Ковальски.

В материалах Минобороны РФ сообщается, что сапёрная кошка используется в зоне СВО для обезвреживания мин и взрывоопасных предметов с безопасного расстояния.

«С безопасного расстояния сапёры сдёргивают мину или подозрительный предмет, чтобы исключить подрыв мины-ловушки, которая может быть установлена под ним», — рассказали в военном ведомстве России.

Окопы и блиндажи

По информации Минобороны, помимо навыков обращения с взрывными устройствами, значительную часть инженерной подготовки занимают занятия по обустройству укреплений. Прежде всего с учётом опыта спецоперации новобранцев обучают возведению опорных пунктов, капониров, блиндажей, соединению одиночных окопов в единую траншею, а также маскировке полевых фортификаций.

«Военнослужащие выполняют нормативы по фортификационному оборудованию позиций — подготовке траншей, окопов, капониров, блиндажей, а также по разминированию местности с помощью современных технических комплектов инженерной разведки. Непременным условием учебного процесса является применение командирами подразделений передового опыта специальной военной операции», — сообщают в Минобороны РФ.

Как пояснил Ковальски, армейские нормативы требуют от военнослужащих в короткий срок умения подготавливать одиночный окоп и полноценную полевую траншею.

Окопы на Запорожском направлении

РИА Новости

© Мария Марикян

«Чем глубже зарываться в землю, тем меньше вероятность получить ранение или погибнуть, особенно под артиллерийским обстрелом. Поэтому инструкторы уделяют большое внимание обучению новобранцев подготовке хорошо замаскированных полевых укреплений — от самого простого, окопа для стрельбы лёжа, до фортификации с блиндажом и несколькими бойницами», — сказал Ковальски.

Как заявил ветеран СВО, в ходе инженерной подготовки новобранцев приучают не пренебрегать формированием плотного бруствера и бермы — горизонтальной площадки между бруствером и окопом.

«Бруствер — это защита пехотинца при стрельбе во врага. Берма, в свою очередь, нужна, чтобы грунт не осыпался в окоп. Также на ней удобно оставлять оружие и БК (боекомплект. — RT). Однако военнослужащие должны постоянно улучшать свою позицию. Например, делать коридор между одиночными окопами и зарываться по возможности на 1,1 м — это минимальная глубина для ведения огня стоя», — пояснил Ковальски.

По словам ветерана СВО, ни одно полевое сооружение нельзя оставлять без маскировки. В связи с этим окопы часто обустраиваются вблизи лесополос и маскируются с помощью дёрна, веток деревьев, имеющихся в наличии сетей подходящего оттенка.

Ещё одним важнейшим элементом современной полевой фортификации стала защита от поражения малоразмерными БПЛА. Для этого над окопом военнослужащие должны натягивать стеклоткань, а поверх неё — сетку-рабицу, говорит собеседник RT.

«Дроны, сбрасывающие разнообразные боеприпасы, превратились в очень большую угрозу для пехоты на передовой. Опыт СВО диктует необходимость устанавливать над окопом навес из стеклоткани и сетки-рабицы. Если эта конструкция грамотно установлена и не провисает, то боеприпас будет отлетать в сторону от окопа», — рассказал Ковальски.

В комментарии RT военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что грамотное оборудование полевой позиции позволяет бойцам уцелеть даже при массированном артиллерийском обстреле, в том числе с использованием 155-мм кассетных боеприпасов.

«Для защиты блиндажа от артобстрела всегда делается накат из двух-трёх брёвен, а сами траншеи получают зигзагообразную форму. В зоне СВО распространённой практикой стали «лисьи норы» — ниши в стенке фортификации. Там боец может переждать сильный обстрел и выжить при попадании снарядов непосредственно в окоп», — добавил Суконкин.

По мнению эксперта, полевое укрепление, сооружённое по всем правилам военного ремесла, даёт обороняющимся возможность сдерживать наступление превосходящих сил противника, нанося им чувствительные потери.

«Нестандартные решения»

Согласно информации Минобороны РФ, инженерная подготовка необходима и для осуществления успешных штурмовых действий. В феврале военное ведомство опубликовало кадры подготовки «подразделения прорыва» инженерных войск Центрального военного округа.

Военнослужащие отрабатывали «тактические действия по штурму удерживаемого украинскими националистами здания». Занятие проходило на одном из полигонов в тыловой зоне Краснолиманского направления.

«Действуя в составе боевых групп прорыва, военнослужащие отработали заход в условно удерживаемое здание и огнём из штатного вооружения уничтожили учебные огневые точки. На завершающем этапе тренировки военные инженеры осуществили управляемый подрыв стены здания для прохода штурмовой группы и завершения зачистки. Большое внимание при проведении подрыва было уделено проведению расчёта требуемого количества взрывчатого вещества для пролома стены», — сообщили в военном ведомстве России.

Тренировка инженерно-штурмового подразделения ВС РФ

Как поясняют в Минобороны РФ, прорыв на неожиданных для противника направлениях, которые усилены его минно-взрывными заграждениями, позволяют застать неприятеля врасплох и продолжать успешное продвижение вперёд.

По мнению Александра Широкорада, инженерная подготовка важна не только для успешной обороны, но и для эффективных наступательных действий.

«Высокий уровень инженерной подготовки позволяет действовать более неожиданно для врага. В обороне — это минирование подступов к фортификациям, а при штурме это может быть создание пролома в стене, обход или преодоление заминированных участков. СВО является источником уникального опыта нестандартных инженерных решений», — подытожил Широкорад.