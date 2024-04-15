«Челнок», «Сталкер», «Шмель»: какие роботы-сапёры создаются для российской армии

Инженеры курганского предприятия «МобиДик» завершают разработку модернизированной версии беспилотного комплекса разминирования «Челнок». Об этом RT сообщил начальник лаборатории перспективных электрических разработок компании Руслан Усманов. Машина получит более низкий силуэт по сравнению с базовым образцом, который ранее был представлен офицерам Минобороны РФ. «Челнок» способен проделывать проход в минном поле шириной около 6 м и длиной 100 м. Ещё одна особенность наземного беспилотника — использование электрического двигателя, что позволяет значительно сократить заметность «Челнока» в тепловизионном спектре. По мнению экспертов, роботизированные платформы крайне полезны для проделывания проходов на особо опасных участках минных полей.

Начальник лаборатории перспективных электрических разработок курганского предприятия «МобиДик» Руслан Усманов рассказал RT о скором завершении разработки модернизированной версии беспилотного комплекса разминирования «Челнок».

«Машина предназначена для проделывания проходов в минных полях. Если быть точным, это электрическая беспилотная установка разминирования (ЭБУР) «Челнок». Мы изготовили и представили военным первую версию беспилотного комплекса. Сейчас близки к завершению разработки второй машины, в которой учитываются пожелания инженерных войск. Рассчитываем представить модернизированный «Челнок» на форуме «Армия-2024», — отметил Усманов.

По его словам, усовершенствованная ЭБУР получит более низкий силуэт и иную компоновку, в которой силовая установка будет расположена в нижней части корпуса.

«Высота второй версии «Челнока» будет аналогичной высоте колёс — это 1450 мм. Таким образом, она будет ниже и, соответственно, менее заметной. Будут некоторые изменения и в компоновке. В остальном всё останется прежним, в том числе штатный армейский заряд — УЗП, который используется в знаменитом УР-77 «Змей Горыныч». Он способен создавать в минном поле полосу шириной около 6 м и длиной до 100 м», — заявил Усманов.

Демонстрация возможностей ЭБУР «Челнок»

Как говорится в материалах разработчика, ЭБУР изготовлена на базе снегоболотохода «Феникс», который выпускает «МобиДик». Масса установки разминирования без УЗП составляет 1,35 т, грузоподъёмность — 2 т, запас хода — не менее 30 км, скорость на суше — до 50 км/ч, на воде — 5 км/ч.

«Челнок» оборудован двумя электродвигателями совокупной мощностью 100 кВТ, или 136 л. с. Дистанционное управление может осуществляться по кабелю и беспроводному помехозащищённому каналу, по которому передаются радиосигналы и видеоизображение. Также разработчиком предусмотрена ретрансляция сигналов и контроль за ЭБУР с помощью БПЛА.

Как отметил Усманов, «Челнок» хорошо адаптирован к задаче дистанционного разминирования и специфике зоны СВО. Ключевыми преимуществами ЭБУР конструктор назвал высокую скрытность, простоту управления, неприхотливость в эксплуатации и автономность.

«Электродвигатели на «Челноке» — это наша собственная разработка. Они бесшумны и имеют небольшое тепловое излучение. В сочетании с низким силуэтом мы минимизируем заметность комплекса от разведки противника, в том числе вражеских дронов с тепловизорами», — сказал Усманов.

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Кроме того, по словам конструктора, ЭБУР передвигается на шинах низкого давления, которые имеют незначительное удельное давление на грунт. Это качество позволяет беспилотной установке разминирования безопасно наезжать на стандартные противотанковые мины типа ТМ-62.

«Челнок» был представлен на Дне инноваций инженерных войск, который прошёл 12 апреля на площадке Военно-инженерной академии им. Карбышева под руководством начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

«На мой взгляд, это была удачная презентация. Командование инженерных войск заинтересовал наш беспилотный «Челнок». Эта установка разминирования кратно дешевле УР-77. Она почти полностью исключает риск для военнослужащих, и при этом войска могут гораздо шире применять заряды от УР-77», — отметил Усманов.

«Минимизировать риск человеческих потерь»

В комментарии RT военный эксперт Александр Зимовский заявил, что «Челнок» способен внести большой вклад в разминирование вражеских минных полей в зоне СВО. К главным преимуществам беспилотника эксперт отнёс безопасность для военнослужащих и невысокую стоимость безэкипажной машины.

«Челнок» — это беспилотная машина на электрической тяге. По ряду основополагающих параметров она не сравнится с «Метеоритом» — или, как его называют в войсках, «Змеем Горынычем». Однако «Челнок» кратно дешевле в производстве и очень прост в эксплуатации. При этом практический эффект от применения «Челнока» сопоставим с результатами, которые показывает УР-77», — сказал Зимовский.

С его точки зрения, возможная потеря «Челнока» не будет критичной для инженерных войск, в то время как удар противника по «Змею Горынычу» может обернуться ранением или гибелью экипажа, а также дорогостоящим ремонтом машины.

«Разминирование всегда было очень опасной работой, и наземные дроны нужны прежде всего для того, чтобы минимизировать риск человеческих потерь. Поэтому любой беспилотник должен быть расходным материалом. Условно говоря, враг может подбить три-четыре автономные машины или они могут подорваться на минах, но если удалось сделать проход, то главная задача по факту выполнена», — пояснил Зимовский.

Аналогичного мнения придерживается и военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, «Челнок» способен работать, даже находясь непосредственно на минном поле.

«С одной стороны, эта машина никак не защищена и уязвима. С другой — она передвигается на огромных колёсах, которые могут наезжать на противотанковые мины. Такие мины зачастую детонируют только при определённом уровне давления. С «Челноком» этого не происходит. Это важное преимущество беспилотной установки», — пояснил Литовкин.

Он также напомнил, что с началом СВО российские предприятия представили военным несколько перспективных робототехнических комплексов (РТК) разминирования. Так, 8 апреля пресс-служба Минобороны России сообщила, что военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ проводят боевые испытания новейшей роботизированной платформы «Сталкер». С помощью этой машины сапёры зачистили участок местности на Авдеевском направлении.

«Сам комплекс разминирования представляет собой дистанционно управляемую гусеничную машину весом около 30 т с установленным на ней байковым тралом, который позволяет проделывать сплошной проход в минных полях, содержащих противопехотные и противотанковые мины, установленные в грунт на глубину до 30 см. Управляет машиной разминирования оператор с помощью пульта управления на дистанции до 1 км», — заявили в военном ведомстве.

В настоящее время наряду со «Сталкером» в зоне СВО испытывается дистанционно управляемый РТК разминирования «Скорпион». По информации Минобороны РФ, автономная машина предназначена для разведки местности, траления обрывных и нажимных датчиков цели противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.

Робототехнический комплекс «Сталкер»

© Минобороны РФ

«Скорпион» имеет высокую подвижность и манёвренность. Скорость платформы может достигать 3 м/с и более, время автономной работы от встроенного источника питания — четыре часа. Максимальная дальность управления «Скорпионом» составляет 1 тыс. м.

Также для помощи сапёрам в борьбе с противопехотными минами была разработана управляемая машина гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель». Её создали специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

В апреле эта роботизированная платформа получила усовершенствованный компактный трал, который упрощает её транспортировку и позволяет более эффективно обезвреживать противопехотные мины, в том числе «Лепесток».

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«Новый трал обладает уменьшенными размерами и весом, что даёт возможность транспортировать роботизированную машину в кузове обычного грузовика в полностью собранном виде. Также он оснащён дополнительными тралящими элементами — бойками, которые не дают шансов спрятаться даже самым небольшим противопехотным минам», — заявили в пресс-службе «Ростеха».

Как отметили в госкорпорации, «Шмель» особенно востребован в новых регионах, где украинские боевики используют малозаметные мины «Лепесток» против мирного населения.

«Шмель» — современная система с дистанционным управлением. Роботизация машины позволяет исключить непосредственное участие человека в опасных процессах, минимизирует риск для сапёров и увеличивает скорость разминирования. Новый противоминный трал способен обезвреживать широкий спектр противопехотных мин, в том числе малогабаритные мины нажимного действия», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Ещё одним комплексом разминирования, способным работать в автономном режиме, является машина «Проход-1», созданная на базе танка Т-90. Комплекс оснащён мощной тральной установкой и может развивать скорость более 30 км/ч.

«Боевая апробация»

По мнению опрошенных RT экспертов, в настоящее время робототехнические комплексы разминирования не способны полностью заменить штатные экипажные машины. Однако РТК крайне полезны на участках, где высока вероятность обстрелов, а также для гуманитарного разминирования.

«У современных безэкипажных машин разминирования есть ряд издержек. Пожалуй, главное — это нестабильная связь с пультом управления и неспособность выполнять множество действий без оператора. Однако инженеры и военные работают над устранением данных недостатков. В конце концов, они не столь критичны для зоны СВО», — говорит Литовкин.

Оператор роботизированной платформы разминирования

© Минобороны РФ

По словам Александра Зимовского, на сегодняшний день инженерные войска России нуждаются в большом количестве роботизированных платформ разминирования. Без такой техники российской армии будет тяжелее продвигаться вперёд, уверен эксперт.