«Обеспечить ритмичность производства и поставок новых самолётов»: как истребители Су-35С усиливают ВКС России

Авиационный завод имени Гагарина передал Минобороны России первую в 2024 году партию новых многоцелевых истребителей Су-35С, сообщили в госкорпорации «Ростех». Отмечается, что самолёты поколения 4++ прошли цикл наземных и лётных испытаний в различных рабочих режимах и уже совершили перелёт с заводского аэродрома к месту несения службы. Военные эксперты отмечают, что Су-35С благодаря своим характеристикам активно применяется в зоне СВО и стал одним из главных истребителей Воздушно-космических сил России.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Гагарина передал российскому военному ведомству первую в 2024 году партию истребителей Су-35С, сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С», — говорится в заявлении компании.

В «Ростехе» рассказали, что самолёты прошли цикл наземных и лётных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелёт с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

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Первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков, комментируя передачу истребителей, отметил, что перед авиастроителями стоит задача обеспечить «ритмичность производства и поставок» новых самолётов, востребованных Минобороны России. Также, по его словам, специалисты ОАК занимаются поддержанием исправности и восстановлением лётной годности строевых машин.

«Переданные в войска самолёты отличают высокие лётно-технические и маневренные характеристики. Су-35С оснащены самым передовым оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Современные бортовые комплексы позволяют устанавливать связь и высокоскоростной информационный обмен как между самолётом и наземными пунктами управления, так и между самолётами», — цитирует его пресс-служба «Ростеха».

«Быстрый и опасный»

Су-35С — это российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащённый двигателями с управляемым вектором тяги. Он был создан как глубокая модернизация тяжёлого истребителя Су-27 с целью значительного повышения эффективности его боевого применения по воздушным, наземным и морским целям.

В ходе перекомпоновки было решено, в частности, отказаться от переднего горизонтального оперения и аэродинамического тормоза, которые использовались на Су-27М.

В остальном Су-35С внешне практически неотличим от предшественника, при этом его конструкция была усилена для увеличения максимальной взлётной массы и срока службы самолёта.

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Истребитель был разработан в 2000-х годах, а первый полёт Су-35С состоялся в 2008 году. В 2009 году был подписан контракт на поставку ВВС России 48 таких машин. Он был полностью выполнен в 2015-м. Тогда же новейшие Су-35С появились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, вызвав живой интерес со стороны зарубежной прессы: об истребителях писали американские The National Interest и Washington Post, немецкий Stern и другие издания.

Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе. Истребитель может уничтожать воздушные цели управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, вести дальние и ближние маневренные бои как автономно, так и в группе, способен поражать надводные и наземные цели всеми видами вооружения в любых метеоусловиях.

Максимальная взлётная масса составляет 34,5 т, скорость может достигать 2,5 тыс. км/ч. Максимальная высота полёта (практический потолок) составляет 18 тыс. м, а предельная дальность на высоте крейсерского полёта без подвесных топливных баков — 3,6 тыс. км. Истребитель способен нести до 8 т боевой нагрузки, которая размещается на 12 узлах подвески.

Су-35С вооружён 30-мм пушкой ГШ-30-1 и может применять широкую номенклатуру ракетного и бомбового вооружения, в том числе управляемые ракеты «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», противокорабельные ракеты Х-31, Х-35У или Х-59М, неуправляемые ракеты типа С-8, а также корректируемые авиационные бомбы (КАБ) различного калибра.

В самолёт также интегрированы информационно-управляющая система ИУС-35 и радиолокационная станция с фазированной антенной решёткой, которая способна обнаруживать цели на дальности до 350 км.

Западное экспертное сообщество неоднократно обращало внимание на высокий потенциал российских Су-35С.

The National Interest: «Су-35 — Россия создала поистине быстрый и опасный истребитель»

© The National Interest

Так, американский военно-политический журнал The National Interest не раз анализировал возможности российских самолётов, в том числе в материале «Су-35 — Россия создала поистине быстрый и опасный истребитель».

«Су-35 (по классификации НАТО — Flanker-E) считается одним из самых продвинутых самолётов поколения 4++, сочетая в себе множество элементов пятого поколения», — писали аналитики издания.

Потребность в самолётах постоянно растёт

В разговоре с RT полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что сейчас российская военная промышленность работает круглосуточно, чтобы укрепить оборонный потенциал РФ. А Су-35С эксперт назвал одной из лучших машин в своём классе.

«Это один из лучших самолётов в мире, гораздо лучше, чем американский F-35 и его модификации. У него есть новый вектор тяги, новая бортовая система управления оружием и управления самим самолётом. Су-35С — это достижение отечественной авиастроительной и инженерной науки», — подчеркнул Литовкин.

Су-35С

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Даже если в зоне спецоперации всё же окажутся западные F-16, то Су-35С смогут эффективно им противостоять, уверен специалист.

«F-16 в подмётки не годится Су-35. Это старый американский однодвигательный самолёт, у которого нет изменяемого вектора тяги для совершения манёвров. Тогда как Су-35 оснащён двумя двигателями, может нести больше дальнобойного оружия, имеет более совершенные системы вооружения. Су-35 может совершать невероятные манёвры в воздухе. Это практически самолёт пятого поколения», — говорит Литовкин.

В комментарии RT заслуженный лётчик РФ Владимир Попов отметил, что Россия должна поступательно насыщать свои воздушные силы новыми истребителями последних поколений.

«На сегодняшний день это крайне необходимо. Су-35С — это один из современнейших самолётов не только в России, но и в мире. Истребителей с такими характеристиками немного. Его можно сравнить только с самолётами пятого поколения — американскими F-22 Raptor и F-35 Lightning II, может быть, с китайским J-20, модернизированными JAS 39 Gripen. Но Су-35 обходит их по соотношению цены и качества», — рассказал эксперт.

Попов также напомнил, что Су-35 активно применяется в рамках спецоперации: «Он стал чуть ли не главным истребителем. И сейчас преимущественно используется как истребитель-бомбардировщик».

«Помимо СВО, в нынешних военно-политических условиях нужно усиливать военно-воздушную группировку в целом, поэтому каждая новая партия Су-35, которую поставляет наша авиационная промышленность, это существенный плюс. Таких самолётов должно быть больше», — считает Попов.

С его точки зрения, потребность в самолётах постоянно растёт, поэтому военная промышленность должна своевременно реагировать на это увеличением объёмов производства.

«Экономическое и военное давление на Россию со стороны коллективного Запада будет только нарастать. Противники понимают только язык силы, и тогда к нам будут прислушиваться», — резюмировал Попов.