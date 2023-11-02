Технологический суверенитет: в России прошёл испытательный полёт новейшего дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М совершил первый успешный полёт, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Ил-96-400М — модернизированная версия Ил-96-300. Самолёт отличается удлинённым фюзеляжем и более мощными двигателями. Он вмещает до 370 пассажиров. Денис Мантуров подчеркнул, что новый самолёт не просто сохранил высокие показатели своего предшественника, но и получил новые возможности. Эксперты отмечают, что у России есть потребность в дальнемагистральных самолётах, которую может закрыть Ил-96-400М.

Новый российский дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М совершил первый успешный полёт. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Первый и успешный полёт модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. Самолёт не просто сохранил высокие показатели Ил-96–300 — он получил новые эксплуатационные и транспортные возможности», — приводит его слова пресс-служба правительства.

Мантуров добавил, что за счёт нового современного пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования на российских компонентах повышается безопасность и надёжность полётов, а в аэродинамической компоновке, конструкциях и системах самолёта применяются решения, обеспечивающие эксплуатационную эффективность.

«В дальнейшем новое судно позволит развивать и совершенствовать наши компетенции в создании широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов», — подчеркнул министр.

Полёт проходил на высотах до 2 тыс. м, на скорости до 390 км/час и продолжался 26 минут. Во время полёта проверялась устойчивость и управляемость воздушного судна, работоспособность систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку, сообщили в пресс-службе правительства.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь по итогам испытательного полёта отметил, что новый дальнемагистральный Ил-96-400М вместе с другими самолётами позволит обеспечить маршрутную сеть по всей стране и заменить иностранные аналоги.

В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что первый полёт Ил-96-400М продемонстрировал наличие у российской промышленности всех необходимых технологий для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров.

«Подчеркну, что создание таких самолётов — уникальная компетенция, которая позволит обеспечить технологический суверенитет страны», — сказал он.

Чемезов отметил, что самолёт позволит обеспечить грузовые авиаперевозки и транспортную доступность разных регионов. Он отметил, что максимальная дальность полёта в пассажирской двухклассной компоновке составит 8100 км.

Высокая надёжность

Ил-96-400М является глубоко модернизированной версией самолёта Ил-96-300 — первого советского дальнемагистрального широкофюзеляжного самолёта. Он был разработан на замену устаревающему Ил-62 и совершил первый полёт в 1988 году.

Стоит отметить, что Ил-96 — это один из самых надёжных самолётов своего класса в мире. За всю историю эксплуатации этой машины не было отмечено ни одной крупной аварии в небе. Именно этот самолёт сегодня выполняет роль борта номер один для президента России.

Аэробус Ил-96М. Первый Международный авиакосмический салон. Экспоцентр на Красной Пресне. 1993 год

РИА Новости

В 2015 году генеральный конструктор Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина Николай Таликов сообщил, что планируется глубоко модернизировать Ил-96 и восстановить его серийное производство.

Уже в 2016 году правительство России выделило на производство Ил-96-400 50 млрд рублей, а производство первого самолёта началось в 2018 году.

Самолёт отличается от Ил-96–300 удлинённым на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС‑90А1 и вмещает до 370 пассажиров (по сравнению с 300 пассажирами у предшественника). Так же как и у предыдущей версии, у нового самолёта четыре двигателя.

Согласно данным из открытых источников, полезная нагрузка самолёта — 58 тыс. кг, максимальная взлётная масса — 270 тыс. кг. Ил-96-400М сможет развивать крейсерскую скорость до 850 км/ч при дальности полёта 8100 км.

Ил-96-400М получил новые эксплуатационные и транспортные возможности за счёт модернизации пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, которое соответствует действующим и перспективным требованиям российских и международных авиационных регуляторов.

«По показателям надёжности и безопасности полёта Ил-96-400М полностью соответствует своим знаменитым предшественникам — самолётам Ил-86 и Ил-96, а также лучшим мировым образцам за счёт резервирования систем самолёта и его аэродинамической компоновки», — подчёркивается в пресс-релизе правительства РФ.

Улучшенные характеристики

Главный редактор журнала «Взлёт» Андрей Фомин рассказал в беседе с RT, что первый успешный полёт Ил-96-400М — это важное событие для российского авиастроения, а самолёты такого типа на сегодня очень востребованны.

«Нам необходим собственный широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт. Ил-96-400М, в отличие от предшественников, вмещает больше пассажиров, имеет более современное оборудование и более комфортный салон. Его другие характеристики подтвердит дальнейшая программа испытаний, которые ему предстоит пройти», — рассказал эксперт.

Ил-96-400М

РИА Новости

© Нина Падалко / Пресс-служба ОАК

По словам Андрея Фомина, новые усовершенствования делают этот самолёт более эффективным, чем Ил-96-300.

«Если сравнивать с современными западными моделями — посмотрим, что покажут испытания. Самолёты с четырьмя двигателями уже уходят в прошлое из-за относительной дороговизны обслуживания. Но наш перспективный двигатель ПД-35 находится в начале пути, проводятся его испытания. Если в будущем всё будет хорошо, то, возможно, будет создана двухдвигательная версия Ил-96-400М с их использованием. Тогда этот самолёт сможет эффективно конкурировать с лучшими западными моделями. Пока ожидаем, что покажет самолёт Ил-96-400М с четырьмя двигателями», — пояснил эксперт.

По мнению исполнительного директора отраслевого агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, новый Ил-96 прошёл глубокую модернизацию и получил «серьёзные доработки».

«Все изменения должны значительно улучшить характеристики Ил-96-400М, относительно базового Ил-96-300 и сделать его гораздо более привлекательным для эксплуатации. При этом степень преемственности по целому ряду значимых конструктивных решений с Ил-96-300 достаточно высока, поэтому, чтобы продолжить серийное производство самолётов семейства Ил-96, не потребуется радикальной перестройки производства», — подчеркнул эксперт.

В рамках первого полёта были оценены самые основные параметры Ил-96-400М: устойчивость и управляемость, отметил Олег Пантелеев.

«Это испытание прошло успешно, полёт был выполнен без замечаний. Впереди ещё серьёзная программа испытаний, которая должна подтвердить все характеристики, требования к безопасности», — пояснил эксперт.

При этом для обеспечения рентабельного производства Ил-96-400М он должен привлечь и зарубежных заказчиков, добавил специалист.

«Многое зависит от того, насколько этот самолёт в итоге будет востребован и какие меры поддержки продаж этой машины сможет предложить государство», — подчеркнул Олег Пантелеев.

Эксплуатация Ил-96-400М будет очевидно более выгодной, чем Ил-96-300, однако правительству РФ нужно повысить его привлекательность для отечественных авиакомпаний, добавил собеседник RT.

«Что касается перспектив этого самолёта в России, нужно помнить, что сегодня российские авиакомпании на широкофюзеляжных и узкофюзеляжных самолётах выполняют по несколько рейсов в день из Москвы в пункты назначения на Дальнем Востоке. Поэтому существует рынок минимум для двух десятков таких самолётов, чтобы они выполняли перевозки из столицы в пять крупнейших дальневосточных региональных центров. Чтобы в Хабаровск или Владивосток можно было бы летать из Санкт-Петербурга», — рассказал Пантелеев.

Поэтому рыночная ниша у самолёта в России есть, заключил эксперт.