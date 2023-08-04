«Полноценный везделёт»: новейший российский пассажирский самолёт «Ладога» поднимется в воздух в 2024 году

Двухмоторный турбовинтовой пассажирский региональный самолёт ТВРС-44 «Ладога» совершит дебютный полёт в следующем году. Об этом RT сообщили в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Затем воздушное судно ожидают масштабные сертификационные испытания. Поставки первых самолётов запланированы на 2025 год. В базовой версии ТВРС-44 рассчитан на перевозку 44 пассажиров или до 5 т грузов. По мнению экспертов, реализация проекта «Ладога» должна улучшить транспортную обеспеченность населённых пунктов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Первый полёт двухмоторного турбовинтового пассажирского самолёта ТВРС-44 «Ладога» состоится в 2024 году. Далее воздушное судно ожидают масштабные сертификационные испытания. Об этом сообщили RT в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

«Первый полёт регионального самолёта ТВРС-44 «Ладога» состоится в будущем году, затем будет выполнена обширная программа сертификационных испытаний», — заявили на екатеринбургском предприятии.

Как рассчитывают в УЗГА, «Ладога» станет «полноценным везделётом». Воздушное судно будет функционировать при экстремальных температурах и в самых сложных природно-климатических условиях.

«Региональная машина должна быть неприхотливой, поэтому ТВРС-44 будет взлетать и с асфальтовых, бетонных аэродромов, и с грунтовых, снежных полос. Это значит, что «Ладога» сможет применяться на всей территории нашей страны», — отметили в УЗГА.

Также «Ладога» будет отличаться низким уровнем шума и высоким уровнем комфорта в классе самолётов региональной авиации. Воздушное судно получит «просторный и светлый салон, удобные кресла, большие багажные полки».

«Лучший в своём классе»

«Ладога» создаётся по заказу Минпромторга РФ на замену устаревшему парку советских малоразмерных самолётов Ан-24/26 и Як-40. Как утверждается на сайте «Ростеха», ТВРС-44 является крайне востребованным самолётом отечественной региональной авиации.

«В нашей стране с её огромными расстояниями и отдалёнными труднодоступными местностями сложно переоценить необходимость обширного парка подобных машин», — указали в госкорпорации.

Макет салона ТВРС-44 «Ладога»

© Уральский завод гражданской авиации

В базовой версии ТВРС-44 рассчитан на перевозку 44 пассажиров или до 5 т грузов. Практическая дальность полёта «Ладоги» с людьми будет достигать 2200 км, с грузом — 1200 км, что значительно превышает аналогичные показатели Ан-24. Максимальная взлётная масса воздушного судна составит 17,5 т, крейсерская скорость — 460—480 км/ч, высота полёта — 7200 м.

ТВРС-44 получит цельнометаллическую сборно-клёпаную конструкцию планера. Из композиционных материалов на самолёте будут выполнены закрылки, носовой обтекатель, законцовка фюзеляжа и ряд других элементов.

Прототипом «Ладоги» считается чехословацкий самолёт L-610. Он был создан в конце 1980-х годов, но его массовый выпуск так и не был налажен. Как заявил ранее в интервью отраслевому агентству «Авиапорт» главный конструктор проекта Сергей Меренков, ТВРС-44 будет фактически новым воздушным судном.

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«На деле получилось 100%-ное перепроектирование прототипа (L-610. — RT), то есть создание нового самолёта. Комплектация, материалы и крепёж — новые на сто процентов и полностью отечественные. Новым является фюзеляж, включая всю теорию, поперечное сечение, носовую и хвостовую части, обводы фонаря кабины экипажа, всю конструктивно-силовую схему, всю компоновку и навеску крыла и оперения», — рассказал Меренков.

«Ладога» превосходит L-610 также и по габаритам. Уральские специалисты удлинили фюзеляж более чем на 1 м, увеличив его ширину по полу, выросла и ёмкость крыльевых топливных баков. Максимальная взлётная масса стала больше примерно на 20%, что потребовало применения мощных двигательных установок и нового усиленного шасси, отметил Меренков.

На ТВРС-44 будет установлен силовой агрегат ТВ7-117СТ-02 разработки «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург). Это специальная модификация нового двигателя ТВ7-117СТ-01 мощностью 2900—3100 л. с.

«Мощность ТВ7-117СТ-02 на взлётном режиме составит 2400 л. с. с автоматическим увеличением до 2600 л. с. при отказе одного двигателя, а показатель расхода топлива у него будет лучшим в своём классе», — сообщается на сайте «Ростеха».

Модель ТВ7-117СТ-02

© Объединенная двигателестроительная корпорация

В отличие от базового агрегата, ТВ7-117СТ-02 получит замкнутую масляную систему, что позволит не сливать масло при замене двигателя. Также мотор будет оборудован стартёром-генератором, обеспечивающим электрический запуск (вместо традиционного воздушного). Это необходимо для эксплуатации «Ладоги» на аэродромах Севера и Зауралья, где отсутствуют наземные установки воздушного запуска.

Наряду с этим ТВ7-117СТ-02 будет оснащаться обновлённой конструкцией блока автоматического регулирования и контроля (БАРК), а узлы крепления двигателя будут адаптированы под подвеску ТВРС-44.

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В декабре текущего года «ОДК-Климов» передаст два двигателя ТВ7-117СТ-02 для установки на первый опытный образец «Ладоги». С этими моторами самолёт должен подняться в воздух в 2024 году. Ещё два мотора будут поставлены УЗГА весной следующего года.

«Также ещё три дополнительных двигателя подготовят для прохождения необходимых этапов для сертификации самолёта. Таким образом, всего для программы регионального самолёта «Ладога» климовцы передадут семь силовых установок, необходимых для проведения лётных испытаний», — сообщается в Telegram-канале Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК).

Как заявил в комментарии RT исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, силовая установка ТВ7-117СТ-02 позволит сделать «Ладогу» весьма экономичным самолётом с точки зрения расхода топлива.

«ТВ7-117СТ-02 обеспечит «Ладоге» чуть более высокую скорость, чем у Ан-24, при этом по топливной эффективности самолёт УЗГА превзойдёт советскую машину почти в два раза», — подчеркнул эксперт.

«Гибкий» самолёт

Проект «Ладога» включён в комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, которую в конце июня утвердило правительство РФ. На её реализацию будет направлено более 770 млрд рублей. В результате до 2030 года парк российских авиакомпаний должны пополнить свыше 1 тыс. новых отечественных самолётов.

Число ТВРС-44, которое может быть передано заказчикам в ближайшие годы, в документе не называется. Однако известно, что первые поставки ТВРС-44 запланированы на 2025 год.

Как говорил ранее Сергей Меренков, УЗГА может выпустить 220 самолётов в период 2025 — 2035 годов. Максимальный темп производства, который готово обеспечить уральское предприятие, составляет 26 воздушных судов в год.

Макет ТВРС-44 «Ладога»

© Уральский завод гражданской авиации

В зависимости от требований заказчика предусматривается производство различных вариаций «Ладоги». В частности, УЗГА предлагает комбинированные модели на 36 пассажиров и 16 кубометров груза, на 20 пассажиров и 27 кубометров груза, а также медико-эвакуационный и патрульно-спасательный варианты ТВРС-44.

Как считает Олег Пантелеев, реализация проекта «Ладога» позволит радикально обновить парк региональной авиации РФ и улучшить транспортную обеспеченность населённых пунктов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«В России много населённых пунктов, где нет круглогодичной связи по наземной инфраструктуре. Чтобы перевозить несколько десятков пассажиров и грузы в несколько тонн, нужны самолёты, способные приземляться на бетонные и асфальтовые взлётно-посадочные полосы, причём достаточно короткие. Однако возраст Ан-24/26 и Як-40 достигает 60 лет. Конечно, им нужна замена», — уверен Пантелеев.

Как полагает эксперт, «Ладога» займёт нишу транспортного средства, которое прежде будет выполнять рейсы из регионального центра в населённые пункты, удалённые на сотни километров от него.

По мнению Пантелеева, конструкторы УЗГА учитывали специфику российских перевозок и потому решили выпускать «конвертируемые» самолёты, где часть салона занимают пассажиры, а остальное пространство — грузы, в том числе багаж.

«Ладога» будет обладать выдающимися взлётно-посадочными характеристиками Як-40 и перевозить примерно столько же пассажиров или грузов, как Ан-24/26. Наряду с этим благодаря «конвертируемости» ТВРС-44 будет очень «гибким» самолётом. Авиаперевозчики всегда смогут решить, как наиболее оптимально использовать пространство салона», — пояснил Пантелеев.

В комментарии RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров также высоко оценил проект самолёта «Ладога». По его словам, ТВРС-44 должен стать такой же надёжной и неприхотливой рабочей лошадкой, как и Ан-24. При этом, по его словам, уже сейчас очевидно, что детище УЗГА значительно превзойдёт по комфорту и техническим характеристикам советские и западные образцы.

«Можно лишь выразить сожаление по поводу того, что «Ладога» разрабатывается только сейчас, потому что парк советских машин давно подлежит замене, а на Западе закупить такого рода самолёты Россия и до санкций не могла, так как они не в полной мере отвечают требованиям в наших суровых климатических условиях», — сказал Гусаров.

Как полагает Гусаров, в ближайшие годы России потребуется около 100 единиц ТВРС-44. По мере восстановления маршрутной сети потребность в «Ладоге» будет возрастать и в перспективе отечественные авиакомпании могут получить более 1 тыс. таких самолётов.