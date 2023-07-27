«Сочетание неприхотливости и комфорта»: новейший лёгкий самолёт «Байкал» ожидают масштабные испытания

В августе стартует масштабная программа испытаний новейшего лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал». Об этом сообщили RT в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации. По итогам испытаний будет оформлен пакет документов для сертификации, которая позволит допустить воздушное судно к коммерческим полётам. Старт серийного производства машины запланирован на 2024 год. «Байкал» должен заменить устаревающий парк Ан-2. ЛМС-901 уже заказали местные авиалинии, «Аэрохимфлот», Рослесхоз и Национальная служба санитарной авиации. По мнению экспертов, проект «Байкала» имеет большое значение для транспортного обеспечения труднодоступных территорий РФ.

В августе стартует масштабная программа испытаний новейшего лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал». Об этом сообщили RT в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

«На август — октябрь запланирована очень большая программа испытаний, по итогам которых мы оформим пакет документов для передачи сертификационным органам. На основании этих материалов мы рассчитываем получить сертификат типа, который будет означать допуск «Байкала» к коммерческим полётам», — заявили в УЗГА.

Ранее в ходе лётных испытаний самолёт был проверен на устойчивость и управляемость. Также были подтверждены «важнейшие изначально заявленные параметры, например по скорости полёта или возможности взлетать с грунтовых полос», добавили в пресс-службе екатеринбургского предприятия.

ЛМС-901 был создан коллективом инженеров под руководством главного конструктора компании «Байкал Инжиниринг» Вадима Дёмина на замену Ан-2. Дебютный полёт воздушного судна состоялся в январе 2022 года. Тогда опытная машина поднялась в воздух благодаря американскому двигателю General Electric H80-100, однако серийные образцы уже будут оснащены отечественными ВК-800СМ.

В пассажирском варианте ЛМС-901 рассчитан на девять мест, в грузовом — может перевозить 2 т полезной нагрузки. Крейсерская скорость самолёта может достигать 300 км/ч, максимальная дальность полёта составляет 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т — 1,5 тыс. км). По мнению разработчиков, «Байкал» станет неприхотливым универсальным воздушным судном, способным выполнять широкий круг задач в разных природно-климатических условиях.

«Мы делаем самолёт, которому не страшны ни очень высокие, ни очень низкие температуры, который может летать на высокогорные аэродромы и использовать грунтовые полосы. Кроме того, «Байкал» должен стать универсальным самолётом, мастером на все руки, который сможет не только перевозить пассажиров и грузы, но и выполнять разные авиационные работы», — сообщили RT в пресс-службе УЗГА.

От Краснодарского края до Чукотки

Напомним, 10 июля на пленарной сессии выставки «Иннопром» премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ЛМС-901 должен пройти сертификацию в декабре текущего года, а затем начнётся опытная эксплуатация воздушного судна.

«В декабре должен получить сертификат самолёт «Байкал», который приходит на смену устаревшим Ан-2. После чего можно будет приступить к его опытной эксплуатации. В дальнейшем на нём будет устанавливаться российский двигатель. Такая работа тоже ведётся», — сказал Мишустин.

По завершении сертификации серийное производство «Байкала» развернётся на площадке УЗГА в Екатеринбурге и на территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск» в Хабаровском крае. В 2024 году в обеих локациях будут запущены новые цеха. Первые поставки заказчикам запланированы на 2025 год.

«Первые десять машин (ЛМС-901. — RT) будут эксплуатироваться нашим краем. А соглашение с (Единой. — RT) дальневосточной авиакомпанией предусматривает использование на Дальнем Востоке 105 таких самолётов, произведённых у нас в регионе», — заявил в апреле губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Также в ближайшие годы «Байкал» должен пополнить парк других авиаперевозчиков, таких как «Аврора» (Сахалин), «Витязь-Аэро» (Камчатка), «Аэросервис» (Забайкалье). Крупный заказ УЗГА готовится выполнить для «Аэрохимфлота» — с 2026 по 2030 год эта компания рассчитывает получить 120 ЛМС-901.

Также по теме «Ещё один шаг к технологической независимости»: как в России разрабатывают систему предупреждения столкновения в воздухе Новые российские пассажирские лайнеры МС-21 и SSJ начали получать первые образцы системы предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ)....

«Альянс («Аэрохимфлот». — RT) занимается осуществлением авиационных работ по всей стране — от Краснодарского края до Чукотки. Для этого нужна замена уже устаревшим самолётам Ан-2, у которых большой расход дорогостоящего авиационного бензина. Мы рассматриваем в качестве альтернативы ЛМС-901 «Байкал», — заявили ранее в «Аэрохимфлоте».

Также велика потребность в ЛМС-901 у Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза). Необходимость в новых самолётах на замену Ан-2 ведомство оценивает в 124 воздушных судна до 2030-го. По мнению представителей Рослесхоза, «Байкал» соответствует всем требованиям для проведения лесоавиационных работ.

Ещё одним эксплуатантом ЛМС-901 станет Национальная служба санитарной авиации (НССА), которая будет использовать «Байкалы» для оказания медпомощи жителям труднодоступных населённых пунктов. В связи с этим организация планирует обзавестись парком из 27 самолётов.

«Воздушные суда будут иметь возможность конвертации пассажирского салона в вариант для выполнения авиационных работ по оказанию скорой медицинской помощи. В дальнейшем предполагается проведение доработки с целью установки медицинского модуля», — сообщалось ранее в Telegram-канале УЗГА.

Как заявили RT на предприятии, для удовлетворения спроса заказчиков будет создано несколько модификаций «Байкала».

ЛМС-901 «Байкал» в ходе лётных испытаний

© Пресс-служба УЗГА

«В 2025 году мы поставим первые самолёты. Уже скоро пассажиры смогут в реальности оценить удобство и комфорт этого воздушного судна. Поэтому нам предстоит сначала создать, а потом, конечно, испытать ряд специальных версий, в том числе для санитарной авиации, авиационно-химических работ или авиалесоохраны», — рассказали в УЗГА.

На предприятии подчеркнули, что ЛМС-901 будет востребован на местных воздушных авиалиниях. Пассажирская версия будет комфортной, с удобными и просторными посадочными местами, средствами снижения шума и вибрации. В свою очередь, лётный состав «сможет оценить передовое приборное оснащение, эргономичную кабину и простоту пилотирования», добавили в УЗГА.

«Ждут в регионах России»



Как отмечают опрошенные RT эксперты, крайне важно, что в скором времени «Байкал» получит отечественный двигатель. Лётные испытания мотора должны стартовать в I квартале следующего года. Они будут проходить на базе Сибирского научно-исследовательского института имени Чаплыгина (СибНИА, Новосибирск). Сначала двигатель будет проверен на летающей лаборатории Як-40, а потом установлен на «Байкал». Ожидается, что ЛМС-901 с российским силовым агрегатом поднимется в воздух в III квартале 2024 года.

Преимуществом ВК‑800СМ станет значительный эксплуатационный ресурс. По расчётам УЗГА, после выпуска и до планового капитального ремонта мотор сможет выдержать 1 тыс. лётных часов. Далее без сбоев и повреждений двигатель должен отработать 2 тыс. часов, но в дальнейшем этот период (назначенный ресурс) будет доведён до 4,5 тыс. часов.

ВК-800СМ будет собираться в Екатеринбурге. Почти все элементы, необходимые для его серийного производства, будут изготавливаться самим УЗГА либо поставляться российскими предприятиями.

«Закупаться у внешних подрядчиков будет та продукция, которую мы сами пока не можем выпускать. В частности, это детали, изготавливаемые методом жаропрочного литья. Эта кооперация уже налажена, но в будущем мы планируем построить собственный литейный цех», — сообщил в апреле журналистам генеральный конструктор дивизиона «Двигатели» УЗГА Сергей Вакушин.

В комментарии RT исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что планируемая массовая поставка ЛМС-901 с двигателем ВК-800СМ позволит радикально обновить отечественную малую авиацию. Эксперт подчеркнул, что от качества работы местных авиалиний сильно зависит транспортная обеспеченность бескрайних территорий Сибири и Дальнего Востока.

«Основная особенность «Байкала» заключается в том, что, нацеливаясь на рыночную нишу самолёта Ан-2, он был создан с учётом всех современных и перспективных требований, которые касаются экологичности, экономичности и безопасности полёта. Разработчик учёл все ключевые пожелания будущих эксплуатантов», — сказал Пантелеев.

ЛМС-901 «Байкал» и его будущий отечественный двигатель

© Пресс-служба УЗГА

По словам эксперта, «Байкал» гораздо удобнее Ан-2 для перевозки пассажиров, грузов и выполнения иных задач. Кроме того, на самолёте установлено современное бортовое оборудование, облегчающее пилотирование и навигацию.

«Многие операции автоматизированы, повышена ситуационная осведомлённость, вся информация доставляется актуальным методом с помощью многофункциональных дисплеев. В целом полёт на такой машине будет менее утомительным, более комфортным, а благодаря высокой крейсерской скорости «Байкал» сможет сделать больше рейсов за световой день», — отметил Пантелеев.

Аналогичную точку зрения в беседе с RT озвучил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. По мнению эксперта, самолёт хорошо адаптирован под выполнение задач в условиях Сибири и Дальнего Востока.