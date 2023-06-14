«Принять исчерпывающие меры»: Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ

Владимир Путин поручил правительству интегрировать беспилотики в единое воздушное пространство России с целью их безопасной эксплуатации. О принятии соответствующих мер правительство должно доложить до 1 сентября. В свою очередь, Минтранс должен представить предложения по организации воздушного движения с использованием цифровых платформ. Также глава государства призвал простимулировать создание и применение беспилотных авиационных систем в различных секторах экономики.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны. Об этом говорится в перечне поручений по итогам мероприятий по вопросам развития беспилотных авиационных систем, состоявшихся 27 апреля 2023 года.

«В целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В связи с этим глава Минтранс России Виталий Савельев до 15 июля должен представить предложения по организации воздушного движения с использованием цифровых платформ при интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ.

Также до начала осени кабмин должен принять меры по стимулированию применения беспилотных авиационных систем (БАС).

«Правительству Российской Федерации в целях стимулирования применения беспилотных авиационных систем: принять меры по расширению использования в различных секторах экономики цифровых геопространственных данных, получаемых с применением беспилотных авиационных систем, рассмотрев вопрос о создании (в том числе за счёт внебюджетных средств) информационной системы, предназначенной для использования этих данных», — указывается в документе.

При этом до 1 августа кабмин совместно с АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» должен «принять меры, направленные на популяризацию деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации» БАС.

Вдобавок, должен быть рассмотрен вопрос об организации образовательных мероприятий и соревнований, направленных на ускоренное технологическое развитие беспилотных авиационных систем. Задействованы в этом будут государственные корпорации, компании и хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%.

Помимо этого, глава государства призвал проработать создание в регионах центров поддержки производства и испытаний беспилотников.

«В рамках формирования национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года предусмотреть создание (в том числе в Нижегородской, Рязанской, Самарской, Сахалинской, Томской, Тульской областях, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, а также в городе Москве, городе Санкт-Петербурге и городе Севастополе) сети работающих по принципу «одного окна» центров поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем», — отмечается в поручении.

Кроме того, Путин ожидает до 15 июля доклада относительно мер поддержки сельхозпроизводителей в зависимости от использования ими беспилотных авиасистем отечественного производства.

«Предусмотреть мероприятия по развитию перспективных технологий, применяемых при проектировании, производстве, сертификации и эксплуатации беспилотных авиационных систем, и обеспечить финансирование этих мероприятий», — говорится в документе.

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«Беспилотники должны быть в законе»

Как отметил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT, для гражданских лиц в связи с поручениями ничего не изменится.

«Для нас с вами ничего не меняется, разве что для тех, кто занят в этой сфере. Здесь имеется в виду, что надо определить высоты, на которых будут летать беспилотники, надо будет осуществлять контроль за полётами этих беспилотников, определять направление полётов беспилотников и так далее», — рассказал Литовкин.

Он пояснил, что беспилотники могут иметь разное назначение.

«Это могут быть грузовые беспилотники, переносящие посылки или что-то подобное. Беспилотники могут использоваться для наблюдения за той или иной территорией. Необходимо интегрировать их в воздушное пространство страны, потому что есть высоты, на которых летают вертолёты или пассажирские самолёты. О военных я не говорю, для них другое воздушное пространство. Говоря коротко, беспилотники должны быть в законе, для них должны быть разработаны правила полёта и маршруты. Чтобы их не приняли за вражеские беспилотники», — заключил собеседник RT.