Путин поручил до осени принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство России
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В перечне поручений президента говорится, что это нужно сделать в целях обеспечения безопасной эксплуатации дронов.
Правительству поручено «принять исчерпывающие меры» по их интеграции в единое воздушное пространство Российской Федерации.
При этом нужно рассмотреть вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в той части, которая касается систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению БПЛА.
В феврале российский президент попросил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации.