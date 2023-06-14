Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин поручил до осени принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство России

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны.
Путин поручил до осени принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

В перечне поручений президента говорится, что это нужно сделать в целях обеспечения безопасной эксплуатации дронов.

Правительству поручено «принять исчерпывающие меры» по их интеграции в единое воздушное пространство Российской Федерации.

При этом нужно рассмотреть вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в той части, которая касается систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению БПЛА.

В феврале российский президент попросил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить