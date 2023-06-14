Путин поручил до осени принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство России

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны.

В перечне поручений президента говорится, что это нужно сделать в целях обеспечения безопасной эксплуатации дронов.

Правительству поручено «принять исчерпывающие меры» по их интеграции в единое воздушное пространство Российской Федерации.

При этом нужно рассмотреть вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в той части, которая касается систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению БПЛА.

В феврале российский президент попросил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации.