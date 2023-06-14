Эксперт Литовкин: интеграция БПЛА в воздушное пространство не отразится на гражданах

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент Владимир Путин поручил до осени принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство России.

Специалист отметил, что для гражданских лиц ничего не изменится.

«Для нас с вами ничего не меняется, разве что для тех, кто занят в этой сфере. Здесь имеется в виду, что надо определить высоты, на которых будут летать беспилотники, надо будет осуществлять контроль за полётами этих беспилотников, определять направление полётов беспилотников и т. д.», — рассказал Литовкин.

Он пояснил, что беспилотники могут иметь разное назначение.

«Это могут быть грузовые беспилотники, переносящие посылки или что-то подобное. Беспилотники могут использоваться для наблюдения за той или иной территорией. Необходимо интегрировать их в воздушное пространство страны, потому что есть высоты, на которых летают вертолёты или пассажирские самолёты. О военных я не говорю, для них другое воздушное пространство. Говоря коротко, беспилотники должны быть в законе, для них должны быть разработаны правила полёта и маршруты. Чтобы их не приняли за вражеские беспилотники», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Путин поручил правительству до 1 сентября принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны.