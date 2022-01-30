Российский самолёт «Байкал» совершил первый полёт

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Российский лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал» совершил свой первый полёт. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Российский самолёт «Байкал» совершил первый полёт
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полёт. В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов», — приводит РИА Новости слова Мантурова.

Отмечается, что проект «Байкал» поможет увеличить число перевозок на местных авиалиниях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности на Дальнем Востоке.

Полёт прошёл на высоте 500 м и длился около 25 минут. 

Ранее замглавы Минпромторга России Олег Бочаров рассказал, что первый полёт самолёта «Байкал» намечен на январь.

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