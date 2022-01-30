Российский самолёт «Байкал» совершил первый полёт
- © Павел Бедняков
- РИА Новости
«Лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полёт. В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов», — приводит РИА Новости слова Мантурова.
Отмечается, что проект «Байкал» поможет увеличить число перевозок на местных авиалиниях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности на Дальнем Востоке.
Полёт прошёл на высоте 500 м и длился около 25 минут.
Ранее замглавы Минпромторга России Олег Бочаров рассказал, что первый полёт самолёта «Байкал» намечен на январь.