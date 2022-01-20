Первый полёт российского самолёта «Байкал» запланирован на январь

Замглавы Минпромторга России Олег Бочаров в ходе совещания по развитию гражданского самолётостроения и обновлению парка самолётов гражданской авиации рассказал, что первый полёт российского лёгкого многоцелевого самолёта «Байкал» намечен на январь текущего года.

«Мы ждём решения научных институтов, чтобы до конца месяца этот полёт осуществить в обязательном порядке», — приводит РИА Новости заявление Бочарова.

Он напомнил, что в 2021 году на международном авиационно-космическом салоне МАКС был показан опытный образец самолёта «Байкал» пассажировместимостью до девяти мест.

По словам замминистра, самолёт изначально собирался для местных авиалиний, в том числе с тяжёлыми климатическими условиями.

В настоящее время проводится подготовка к первому полёту «Байкала».

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что дальневосточная авиакомпания «Аврора» до 2025 года получит 45 отечественных самолётов на 57 млрд рублей.

Позднее замминистра транспорта России Игорь Чалик рассказал о намерении произвести в стране более 700 самолётов и свыше 430 вертолётов до 2030 года.