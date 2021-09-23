Дальневосточная авиакомпания до 2025 года получит 45 самолётов

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что дальневосточная авиакомпания «Аврора» до 2025 года получит 45 отечественных самолётов на 57 млрд руб.
Дальневосточная авиакомпания до 2025 года получит 45 самолётов
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Соответствующее заявление министра приводится на сайте ведомства.

«Мы направили в Минвостокразвития, Минтранс и авиакомпанию «Аврора» ценовые предложения и индикативные условия поставки отечественных воздушных судов для Единой дальневосточной авиакомпании. Всего до 2025 года планируется поставить 45 самолётов типа «Байкал», Л-410, Ил-114-300 и SSJ 100 общей стоимостью около 57,14 млрд рублей», — заявил Мантуров.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу России совместно с правительством Сахалинской области и АО «Авиакомпания «Аврора» представить в правительство согласованную финансовую модель дальневосточной авиакомпании.

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