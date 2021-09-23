Дальневосточная авиакомпания до 2025 года получит 45 самолётов

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что дальневосточная авиакомпания «Аврора» до 2025 года получит 45 отечественных самолётов на 57 млрд руб.

Соответствующее заявление министра приводится на сайте ведомства.

«Мы направили в Минвостокразвития, Минтранс и авиакомпанию «Аврора» ценовые предложения и индикативные условия поставки отечественных воздушных судов для Единой дальневосточной авиакомпании. Всего до 2025 года планируется поставить 45 самолётов типа «Байкал», Л-410, Ил-114-300 и SSJ 100 общей стоимостью около 57,14 млрд рублей», — заявил Мантуров.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу России совместно с правительством Сахалинской области и АО «Авиакомпания «Аврора» представить в правительство согласованную финансовую модель дальневосточной авиакомпании.