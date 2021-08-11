Мишустин поручил представить финансовую модель Дальневосточной авиакомпании

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, Минфину России, Минэкономразвития России, Минпромторгу России совместно с правительством Сахалинской области и АО «Авиакомпания Аврора» представить в правительство согласованную финансовую модель Дальневосточной авиакомпании.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Минтрансу России (В.Г. Савельеву), Минфину России (А.Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М.Г. Решетникову), Минпромторгу России (Д.В. Мантурову) совместно с правительством Сахалинской области и АО «Авиакомпания Аврора» представить в Правительство Российской Федерации согласованную финансовую модель Дальневосточной авиакомпании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «срок — до 15 августа 2021 года».

Ранее сообщалось, что Мишустин поручил профильным федеральным министерствам оказать помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций летом 2021 года.