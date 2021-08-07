Мишустин поручил оказать федеральную помощь пострадавшим от ЧС дальневосточным регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным федеральным министерствам оказать помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций летом 2021 года.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Оказать необходимую помощь дальневосточным регионам, пострадавшим от ЧС этим летом, поручено большинству федеральных министерств. В их числе — МЧС, Минфин, Минприроды, Минстрой, Минтранс, Минсельхоз, Минздрав, Минпросвещения, Минэнерго», — говорится в заявлении.

О проделанной работе ведомства должны доложить в правительство до 1 октября.

Отмечается, что Минфину, МЧС, Минстрою и Минтрансу до 1 сентября также поручено проработать предложения о предоставлении регионам авансовой дотации для оперативного финансирования аварийно-восстановительных работ.

Ранее в МЧС сообщили о риске подтопления 4 тыс. домов на Дальнем Востоке.