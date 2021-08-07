Мишустин поручил оказать федеральную помощь пострадавшим от ЧС дальневосточным регионам
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте кабмина.
«Оказать необходимую помощь дальневосточным регионам, пострадавшим от ЧС этим летом, поручено большинству федеральных министерств. В их числе — МЧС, Минфин, Минприроды, Минстрой, Минтранс, Минсельхоз, Минздрав, Минпросвещения, Минэнерго», — говорится в заявлении.
О проделанной работе ведомства должны доложить в правительство до 1 октября.
Отмечается, что Минфину, МЧС, Минстрою и Минтрансу до 1 сентября также поручено проработать предложения о предоставлении регионам авансовой дотации для оперативного финансирования аварийно-восстановительных работ.
Ранее в МЧС сообщили о риске подтопления 4 тыс. домов на Дальнем Востоке.