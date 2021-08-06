В МЧС сообщили о риске подтопления 4000 домов на Дальнем Востоке

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На территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области может быть подтоплено более 4 тыс. жилых домов. 
В МЧС сообщили о риске подтопления 4000 домов на Дальнем Востоке
  • © Пресс-служба МЧС РФ
  • РИА Новости

Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе совещания под руководством президента России Владимира Путина в Магнитогорске.

«Всего на территории трёх субъектов — Амурской, Еврейской областей и Хабаровского края — может быть подтоплено свыше 4 тыс. жилых домов и более 7 тыс. приусадебных участков», — цитирует его ТАСС.

Также Зиничев заявил, что суммарный ущерб от паводков в России с начала года составил 7,5 млрд рублей.

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