В МЧС оценили ущерб от паводков с начала года в 7,5 млрд рублей

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Суммарный ущерб от паводков в России с начала года составил 7,5 млрд рублей, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания в Магнитогорске с президентом Владимиром Путиным.
В МЧС оценили ущерб от паводков с начала года в 7,5 млрд рублей
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«По мнению специалистов, предварительный суммарный ущерб от паводков за семь месяцев этого года уже оценивается в 7,5 млрд рублей», — цитирует министра ТАСС.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что не менее 43 тыс. военных находятся в постоянной готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Путин, комментируя ситуацию с паводками и пожарами в регионах, отметил, что власти научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера, но сбои всё равно случаются.

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