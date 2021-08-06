Путин прокомментировал ситуацию с природными ЧС в России

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в регионах прокомментировал ситуацию с природными ЧС в России.

«Мы научились достаточно оперативно реагировать [на природные ЧС], но всё-таки сбои имеют место быть, люди страдают», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что на совещании будет обсуждаться, «что сделано для поддержки людей и насколько оперативно эти решения принимаются».

Глава государства отметил, что в России нормативная база и система административных действий отработаны, «тем не менее каждый раз события подобного рода достаточно уникальны».

«Имею в виду, что в каждом регионе свои условия, требующие внимательного отношения к этим особенностям», — отметил президент.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что не менее 43 тыс. военных находятся в постоянной готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.