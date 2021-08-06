Шойгу рассказал о помощи армии в ликвидации природных ЧС

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что не менее 43 тыс. военных находятся в постоянной готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Шойгу рассказал о помощи армии в ликвидации природных ЧС
  • РИА Новости

«Вооружённые силы регулярно привлекаются к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В постоянной готовности находятся не менее 43 тыс. человек и более 4 тыс. единиц различной техники», — приводит ТАСС его слова.

Шойгу отметил, что за последние пять лет военнослужащие привлекались к ликвидации ЧС 271 раз в 56 российских субъектах.

Ранее сообщалось, что вертолёты Минобороны России принимали участие в тушении лесных пожаров в национальном парке «Ленские столбы» в Якутии. 

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