Для тушения пожаров в Якутии задействовали вертолёты

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Вертолёты Минобороны России задействовали во время тушения лесных пожаров в национальном парке «Ленские столбы» в Якутии.
Для тушения пожаров в Якутии задействовали вертолёты
  • РИА Новости
  • © МЧС РФ

«На тушении пожара на территории природного парка «Ленские столбы» задействованы вертолёты Минобороны России», — цитирует РИА Новости первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова.

Также для искусственного вызова осадков был использован самолёт Ан-26.

Ранее в МЧС Якутии сообщили, что, по оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действует 323 природных пожара, за сутки ликвидировано 19, на тушение привлекались 2749 человек и 362 единицы техники».

Глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.

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