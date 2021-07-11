Для тушения пожаров в Якутии задействовали вертолёты
- РИА Новости
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«На тушении пожара на территории природного парка «Ленские столбы» задействованы вертолёты Минобороны России», — цитирует РИА Новости первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова.
Также для искусственного вызова осадков был использован самолёт Ан-26.
Ранее в МЧС Якутии сообщили, что, по оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действует 323 природных пожара, за сутки ликвидировано 19, на тушение привлекались 2749 человек и 362 единицы техники».
Глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.