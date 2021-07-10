В Якутии рассказали о ситуации с природными пожарами

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В МЧС Якутии сообщили, что «по оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действует 323 природных пожара, за сутки ликвидировано 19, на тушение привлекалось 2749 человек и 362 единицы техники».
В Якутии рассказали о ситуации с природными пожарами
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Основные усилия Главного управления направлены на защиту населённых пунктов от природных пожаров, на территории Горного и Томпонского районов задействованы специалисты регионального управления МЧС России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 266 очагов на общей площади с момента обнаружения свыше 906 тыс. га».

«На особом контроле Главного управления находятся приближенные природные пожары у н. п. Эльдикан, Балаганнах и Ударник», — добавили в МЧС.

Также в МЧС рассказали, как обстоят дела с природными пожарами в Магаданской области.

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