В МЧС рассказали о ситуации с природными пожарами в Магаданской области
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«По состоянию на 10 июля в Магаданской области действует 37 природных пожаров на общей площади свыше 144 тыс. га. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», — говорится в сообщении на сайте регионального отделения ведомства.
Отмечается, что для тушения привлечены 83 человека и 19 единиц техники.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об обнаружении погибшего на месте природных пожаров.