В МЧС рассказали о ситуации с природными пожарами в Магаданской области

В МЧС рассказали, как обстоят дела с природными пожарами в Магаданской области.

«По состоянию на 10 июля в Магаданской области действует 37 природных пожаров на общей площади свыше 144 тыс. га. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», — говорится в сообщении на сайте регионального отделения ведомства.

Отмечается, что для тушения привлечены 83 человека и 19 единиц техники.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об обнаружении погибшего на месте природных пожаров.