На месте пожаров в Челябинской области найдено тело погибшего

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об обнаружении погибшего на месте природных пожаров.

«К сожалению, есть жертвы. В Джабыке в завале найдено тело человека 1943 года рождения. Полиция и СК начали расследование», — цитирует его ТАСС

Губернатор отметил, что по факту обнаружения погибшего будет проведено расследование.

«Будет проведен анализ ситуации, почему он не был эвакуирован», — отметил Текслер.

Ранее губернатор Челябинской области заявил, что в настоящий момент природные пожары в регионе не угрожают людям и инфраструктуре.