Губернатор Челябинской области высказался о природных пожарах в регионе
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«Ситуация лучше, чем вчера: снизилась площадь активного горения, огонь локализован во всех населённых пунктах, в настоящее время угрозы жилью и людям нет», — цитирует его сайт правительства региона.
По словам Текслера, в области была существенно увеличена группировка сил и средств МЧС, в первую очередь численный состав и количество техники. Задействованы три единицы авиатехники. С утра производится сброс воды самолётами Ил-76, Бе-200 и вертолётом Ми-8.
«Площадь, пройденная огнём, составляет 14 тыс. га леса, в том числе площадь активного горения по результатам утренней авиационной разведки составляет 20 га», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильёй Денисовым прибыла в Челябинскую область, пострадавшую от природных пожаров.
В апреле климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.