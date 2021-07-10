Губернатор Челябинской области высказался о природных пожарах в регионе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в настоящий момент природные пожары в регионе не угрожают людям и инфраструктуре.

«Ситуация лучше, чем вчера: снизилась площадь активного горения, огонь локализован во всех населённых пунктах, в настоящее время угрозы жилью и людям нет», — цитирует его сайт правительства региона.

По словам Текслера, в области была существенно увеличена группировка сил и средств МЧС, в первую очередь численный состав и количество техники. Задействованы три единицы авиатехники. С утра производится сброс воды самолётами Ил-76, Бе-200 и вертолётом Ми-8.

«Площадь, пройденная огнём, составляет 14 тыс. га леса, в том числе площадь активного горения по результатам утренней авиационной разведки составляет 20 га», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильёй Денисовым прибыла в Челябинскую область, пострадавшую от природных пожаров.

В апреле климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.