Губернатор Челябинской области высказался о природных пожарах в регионе

Короткая ссылка
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в настоящий момент природные пожары в регионе не угрожают людям и инфраструктуре.
Губернатор Челябинской области высказался о природных пожарах в регионе
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Ситуация лучше, чем вчера: снизилась площадь активного горения, огонь локализован во всех населённых пунктах, в настоящее время угрозы жилью и людям нет», — цитирует его сайт правительства региона.

По словам Текслера, в области была существенно увеличена группировка сил и средств МЧС, в первую очередь численный состав и количество техники. Задействованы три единицы авиатехники. С утра производится сброс воды самолётами Ил-76, Бе-200 и вертолётом Ми-8.

«Площадь, пройденная огнём, составляет 14 тыс. га леса, в том числе площадь активного горения по результатам утренней авиационной разведки составляет 20 га», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильёй Денисовым прибыла в Челябинскую область, пострадавшую от природных пожаров.

В апреле климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить