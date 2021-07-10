Оперативная группа МЧС прибыла в Челябинскую область для борьбы с лесными пожарами

Оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильёй Денисовым прибыла в Челябинскую область, пострадавшую от природных пожаров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Для координации работ по тушению пожаров и оказанию помощи пострадавшим в Магнитогорск прибыла оперативная группа МЧС России. Её возглавляет замглавы ведомства Илья Денисов», — сказал собеседник.

Уточняется, что Денисов сразу отправился на облёт наиболее пострадавших от пожаров населённых пунктов.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе.